A trajetória de um dos personagens marcantes da rivalidade Fla-Flu é o destaque do Fut&Papo desta quinta-feira. Revelado nas categorias de base do Fluminense e campeão pelo Flamengo, o ex-volante Toró é o convidado do episódio, que vai ao ar a partir das 12h no Lance!TV. ➡️Inscreva-se no Lance!TV

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Conhecido pela intensidade em campo e pela identificação com o Rubro-Negro, Toró relembra momentos decisivos de sua carreira, incluindo a saída do Tricolor, clube onde atuava como camisa 10 nas categorias de base. Durante a entrevista, o ex-jogador também compartilha bastidores pouco conhecidos de sua trajetória no futebol.

Um dos destaques do bate-papo é a revelação de um detalhe inédito envolvendo o histórico gol de Ronaldo Angelim, responsável por garantir o título do Campeonato Brasileiro de 2009 ao Flamengo. Toró traz uma nova perspectiva sobre o lance que ficou marcado na memória da torcida rubro-negra.

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Além das histórias do passado, o episódio também abre espaço para análises sobre o cenário atual do futebol. O ex-volante comenta a situação de Neymar na Seleção Brasileira e opina sobre a possível chegada de Hulk ao Fluminense.

➡️Assista na íntegra ao Fut&Papo com Ricardo Rocha, campeão mundial em 1994

Com apresentação de João Lidington e participações de Marcelo Smigol e Thales Teixeira, o programa mantém o tom leve e descontraído que caracteriza o Fut&Papo. A direção é de Marcelo Gorodicht.

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