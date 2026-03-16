Ancelotti explica ausência de Kaio Jorge, do Cruzeiro, em lista de convocados

O técnico Carlo Ancelotti convocou na tarde desta segunda-feira (16) os jogadores que enfrentarão França e Croácia nos dias 26 e 31, respectivamente. Diferente do que vinha acontecendo, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, não apareceu na lista de convocados.

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– O Kaio Jorge é um dos jogadores que esteve aqui, mas, no último jogo, não jogou. Teve pequenos problemas, como o Vitor Roque. São jogadores que estamos avaliando, como os outros. A prioridade, agora, era chamar jogadores que estão 100% para esses jogos – explicou o treinador.

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Além disso, o técnico Carlo Ancelotti explicou os critérios utilizados na última convocação da Seleção Brasileira antes da lista definitiva para a Copa do Mundo FIFA de 2026.

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– A explicação da lista é que depende muito das lesões, obviamente. É uma lista criada com jogadores que estão 100% de condição física. Todos que estão jogando, já que temos lesões importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, que desejamos uma rápida recuperação. Mas é uma lista de quem está bem fisicamente, porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, com um prazo muito curto, incluindo a viagem. Então preferi chamar quem está 100% – disse.

Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira para amistosos contra França e Croácia (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

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Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

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Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)

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