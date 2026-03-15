Medina é boa notícia mesmo em tragédia coletiva do Botafogo

Em meio ao caos no inicio da temporada, o Botafogo teve um ponto positivo para se apegar mesmo com o péssimo desempenho coletivo na derrota para o Flamengo. Principal contratação da janela, o meia Cristian Medina se destacou e mostrou valor para a sequência do Glorioso.

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O novo camisa seis do Botafogo chamou a responsabilidade principalmente após o Flamengo abrir vantagem no marcador. No entanto, no momento da equilíbrio, o meia foi responsável por boas inversões, quebras de linha de marcação e dividir o protagonismo com Danilo, grande destaque no ano.

Medina superou as expectativas principalmente na parte física. Treinando há cerca de três semanas no CT Lonier, o jogador argentino aguentou os 90 minutos e deu ótimos sinais.

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Cristian Medina estreou pelo Botafogo no clássico com o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Referência técnica no Botafogo

A chegada do meia aumenta o leque de Martín Anselmi, que ganhou mais uma peça com características de criatividade e intensidade no setor. A procura, agora, será pelo melhor encaixe com Danilo e outras peças de meio e terço final.

Cristian Medina eleva o nível, e isso era o esperado da contratação de uma grande promessa. O Botafogo ganha um jogador de qualidade, deixa a faixa central encorpada enquanto busca preencher lacunas no elenco.

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Provavelmente com Medina entre os titulares, o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (18) para mais uma parada dura pelo Brasileirão. O Glorioso encara o Palmeiras, fora de casa, precisando colocar na bagagem um bom resultado para aliviar a pressão em cima do trabalho de Martín Anselmi.

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