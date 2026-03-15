Análise: Mudanças não funcionam e efetividade ofensiva volta a ser um problema no Atlético-MG

O Atlético voltou a tropeçar neste sábado (14) ao ser derrotado pelo Vitória por 2 a 0, em Salvador. O técnico Eduardo Domínguez tentou promover mudanças na equipe e mudar a estratégia utilizada na rodada anterior, mas as alterações não surtiram efeito e o time acabou superado no Barradão.

O Atlético voltou a tropeçar neste sábado (14) ao ser derrotado pelo Vitória por 2 a 0, em Salvador. O técnico Eduardo Domínguez tentou promover mudanças na equipe e mudar a estratégia utilizada na rodada anterior, mas as alterações não surtiram efeito e o time acabou superado no Barradão.

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Mudanças sem sucesso e efetividade volta a assombrar o Atlético

Domínguez optou por modificar a equipe em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Inter. Na defesa, houve uma alteração forçada por lesão: Vitor Hugo sofreu um problema na panturrilha esquerda e deu lugar a Junior Alonso no trio de zaga, sistema que foi mantido pelo treinador.

No meio-campo, El Barba decidiu reforçar o setor com mais marcação e força física, buscando diminuir os espaços e evitar as investidas adversárias, algo que havia sido um problema diante do Inter. Tomás Pérez entrou na equipe para atuar como primeiro volante, liberando mais Alan Franco, que passou a ter maior liberdade para avançar ao ataque. Victor Hugo também atuou de forma mais adiantada no setor.

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No ataque, Domínguez mudou o modelo utilizado no jogo anterior. Contra o Inter, Hulk e Cassierra formaram a dupla ofensiva. Desta vez, o treinador optou por preservar Hulk, que vinha de uma sequência de partidas atuando os 90 minutos. Assim, Reinier começou como referência no comando do ataque, com Cuello e Gustavo Scarpa abertos pelos lados.

Nos primeiros 45 minutos, o Atlético até se mostrou organizado e buscou o ataque nos instantes iniciais, mas não conseguiu ser efetivo para abrir o placar. Em contrapartida, acabou sendo punido em uma falha na barreira: na primeira finalização do Vitória, a barreira atleticana se abriu em uma cobrança de falta e permitiu a passagem da bola para o gol.

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O gol deixou a partida mais equilibrada. O Atlético tentava controlar as ações, mas sem efetividade, enquanto o Vitória também encontrava espaços para chegar ao ataque.

Na volta do intervalo, Domínguez buscou dar mais profundidade ao time e tirou Román para a entrada de Preciado, desfazendo a linha com três zagueiros. Pouco depois, sem ver reação da equipe, o treinador voltou a mexer e colocou Hulk e Dudu, reforçando o setor ofensivo e retomando a ideia de atuar com dois atacantes.

Mesmo assim, as mudanças não deram resultado. O Atlético tinha dificuldades para criar oportunidades claras e ainda sofria com os contra-ataques do Vitória. Em um deles, o time baiano foi letal e marcou o segundo gol, deixando a reação atleticana ainda mais distante.

Na sequência, Domínguez ainda tentou aumentar o poder ofensivo com as entradas de Cassierra e Alan Minda, mas novamente sem efeito. A equipe atleticana não conseguiu apresentar um padrão ofensivo consistente que permitisse chegar com perigo ao gol do Vitória.

As jogadas surgiam, na maioria das vezes, de forma individual e desorganizada, com pouca criatividade na construção. Mais uma vez, o Atlético encontrou dificuldades para criar chances claras e acabou sofrendo sua terceira derrota no Campeonato Brasileiro, e segue sem conseguir embalar na competição.