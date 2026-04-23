Copa do Brasil: cria do Palmeiras, jogador faz gesto de 'roubo' no Allianz Parque

O Palmeiras recebeu o Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A partida acabou em 3 a 0. JP Talisca, Cria da Academia que hoje defende o time baiano, foi expulso de forma direta após forte entrada em Felipe Anderson. Ao sair de campo, o atleta fez um sinal de roubo.

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A decisão do árbitro em aplicar o vermelho direto, no entanto, causou discordância nas redes sociais. Confira:

Gramado do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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Como foi o jogo?

As diferenças de investimento e qualidade entre as equipes ficaram evidentes nos 45 minutos iniciais da partida entre Palmeiras e Jacuipense. Entre gol anulado, expulsão e até pênalti revertido após revisão da arbitragem no VAR, o Alviverde foi para o intervalo com dois gols de vantagem.

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Primeiro, Ramón Sosa abriu o placar em cobrança de pênalti. Posteriormente, foi a vez de Felipe Anderson balançar as redes e ser bastante celebrado por seus companheiros, tanto os que estavam em campo quanto os do banco de reservas.

Ainda houve tempo para o zagueiro JP Talisca receber cartão vermelho após cometer uma entrada dura em Lucas Evangelista.

Nem tudo foram boas notícias para o Palmeiras, no entanto. De volta ao time titular após longo período de ausência, Vitor Roque sentiu um problema no tornozelo e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. Luighi foi o responsável por ocupar a vaga do camisa 9.

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Em vantagem numérica e no placar, o Palmeiras voltou a pressionar o adversário em busca de ampliar a vantagem na eliminatória. Em nova cobrança de pênalti, Ramón Sosa marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do Verdão.

Abel Ferreira, que já havia preservado algumas peças na escalação inicial, aproveitou para rodar o elenco ao longo da segunda etapa. Entre chances criadas pelo Palmeiras e ligações diretas do Jacuipense, o placar permaneceu inalterado até o apito final.