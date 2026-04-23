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Copa do Brasil: cria do Palmeiras, jogador faz gesto de 'roubo' no Allianz Parque

JP Talisca, do Jacuipense, teve passagem vitoriosa pela base Alviverde

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 23/04/2026
21:37
Atualizado há 1 minutos
Allianz Parque, estádio do Palmeiras
imagem cameraAllianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução / Allianz Parque / instagram)
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Palmeiras recebeu o Jacuipense, pela quinta fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. A partida acabou em 3 a 0. JP Talisca, Cria da Academia que hoje defende o time baiano, foi expulso de forma direta após forte entrada em Felipe Anderson. Ao sair de campo, o atleta fez um sinal de roubo.

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A decisão do árbitro em aplicar o vermelho direto, no entanto, causou discordância nas redes sociais. Confira:

gramado Allianz Parque - Palmeiras
Gramado do Allianz Parque (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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Como foi o jogo?

As diferenças de investimento e qualidade entre as equipes ficaram evidentes nos 45 minutos iniciais da partida entre Palmeiras e Jacuipense. Entre gol anulado, expulsão e até pênalti revertido após revisão da arbitragem no VAR, o Alviverde foi para o intervalo com dois gols de vantagem.

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Primeiro, Ramón Sosa abriu o placar em cobrança de pênalti. Posteriormente, foi a vez de Felipe Anderson balançar as redes e ser bastante celebrado por seus companheiros, tanto os que estavam em campo quanto os do banco de reservas.

Ainda houve tempo para o zagueiro JP Talisca receber cartão vermelho após cometer uma entrada dura em Lucas Evangelista.

Nem tudo foram boas notícias para o Palmeiras, no entanto. De volta ao time titular após longo período de ausência, Vitor Roque sentiu um problema no tornozelo e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. Luighi foi o responsável por ocupar a vaga do camisa 9.

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Em vantagem numérica e no placar, o Palmeiras voltou a pressionar o adversário em busca de ampliar a vantagem na eliminatória. Em nova cobrança de pênalti, Ramón Sosa marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do Verdão.

Abel Ferreira, que já havia preservado algumas peças na escalação inicial, aproveitou para rodar o elenco ao longo da segunda etapa. Entre chances criadas pelo Palmeiras e ligações diretas do Jacuipense, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

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