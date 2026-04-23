John Kennedy vê Fluminense em vantagem após empate: 'A gente não perdeu'

Na saída de campo de Operário e Fluminense, John Kennedy falou com a transmissão da partida e avaliou o resultado no olhar tricolor. Para o atacante, o resultado não foi ruim por conta da possibilidade de definir o confronto no Maracanã, onde o Fluminense tem bom aproveitamento.

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➡️Martinelli sai machucado sem conseguir pisar no chão e preocupa Fluminense

— Realmente, a gente não criou muito, mas a gente não perdeu. Em partida de copa o mais importante é não perder. A gente leva para o Maracanã, onde a gente é muito forte, onde a gente tem um aproveitamento muito bom, o empate, que é muito bom para a segunda partida. Eu acho que a gente saiu em vantagem — disse John Kennedy.

Operário x Fluminense

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

John Kennedy disputa bola em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR x FLUMINENSE

Copa do Brasil – 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Boschilia, Berto, Hildeberto Pereira e Pablo (OPR); Otávio (FLU)

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⚽ Escalações

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner Silva; Mikael Doka (Maguinho), Miranda, Cuenú e Moraes; Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon (Pedro Vilhena), Caio Dantas (Pablo) e Berto (Felipe Augusto).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Guilherme Arana) e Alisson; Serna (Castillo), Canobbio e John Kennedy.

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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