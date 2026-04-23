Fluminense e Operário não saem do zero em jogo pior do que o gramado

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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Como foi o jogo?

Com escalação alternativa, o Tricolor encontrou problemas para conectar jogadas no ataque e praticamente não levou perigo ao gol defendido por Vágner ao longo da primeira etapa. A melhor chance veio logo no início, quando John Kennedy roubou a bola, tabelou e finalizou, mas sem força. Pouco depois, Martinelli deixou o campo com dores na coxa, o que obrigou Zubeldía a mexer precocemente na equipe.

O Operário, por sua vez, apostou nos contra-ataques, especialmente pelo lado direito com Berto e Boschilia. Apesar de algumas chegadas interessantes, como a jogada em que Moraes invadiu a área com liberdade, o time paranaense também pecou na definição e não conseguiu finalizar com precisão no gol de Fábio. O jogo seguiu travado, com muitos erros de passe e disputas físicas, refletindo o placar zerado até o intervalo.

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Na segunda etapa, o cenário pouco mudou. O Fluminense tentou aumentar o volume de jogo, principalmente com investidas de Canobbio, Arana e Samuel Xavier pelos lados, mas seguiu esbarrando na organização defensiva do Operário. Em uma das melhores oportunidades, Savarino arriscou de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro adversário. Já Millán levou perigo em bola parada, mas cabeceou para fora.

Nos minutos finais, o confronto ficou mais aberto. O Operário assustou em jogada aérea com Pablo, enquanto o Fluminense respondeu em contra-ataques, sem conseguir concluir com eficiência. Mesmo com acréscimos longos, nenhuma das equipes conseguiu alterar o placar, consolidando um empate sem gols que reflete o baixo nível técnico e a falta de efetividade ofensiva das duas equipes.

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O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR x FLUMINENSE

Copa do Brasil – 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Boschilia, Berto, Hildeberto Pereira e Pablo (OPR); Otávio (FLU)

⚽ Escalações

OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)

Vagner Silva; Mikael Doka (Maguinho), Miranda, Cuenú e Moraes; Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon (Pedro Vilhena), Caio Dantas (Pablo) e Berto (Felipe Augusto).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules (Guilherme Arana) e Alisson; Serna (Castillo), Canobbio e John Kennedy.

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)