Zubeldía se revolta com gramado de Operário x Fluminense: 'Eu tive que parar por lesões'

Após o empate do Fluminense com o Operário, Zubeldía falou em entrevista coletiva sobre a partida. O treinador criticou fortemente o gramado do estádio e avaliou o desempenho do time.

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➡️Martinelli sai machucado sem conseguir pisar no chão e preocupa Fluminense

— Bom, é um jogo de Copa do Brasil, e nesse contexto já se esperava uma partida assim, muito truncada, com muita dificuldade para trocar passes, como você disse. O que eu mais lamento é que eu, aos 23 anos, tive que parar de jogar futebol por uma questão de lesões no joelho. Joguei muitos jogos profissionais em pouco tempo, em gramados diferentes. Possivelmente uma das causas da minha aposentadoria precoce foi justamente a falta de cuidado, de jogar muito em pouco tempo e em campos que não estavam preparados fisicamente. Então, a reflexão que faço hoje é que, em um jogo como esse, com a importância da Copa do Brasil — que é uma competição muito bem organizada, que eu considero como uma espécie de Libertadores interna —, onde todos têm a possibilidade de avançar em 180 minutos, não podemos ter um gramado como o de hoje. Não estamos cuidando do jogador — disse Zubeldía, que seguiu:

— Era muito difícil jogar o futebol que normalmente fazemos, mas isso não é desculpa, porque cada equipe tem sua força dentro de casa. O que eu peço é que os gramados estejam em boas condições em favor da saúde do jogador. Depois a gente fala do espetáculo, dos outros problemas que um campo ruim pode gerar, mas o principal é a saúde. A organização, nesse aspecto, não pode apresentar um gramado assim. Não pode, porque coloca em risco a saúde do jogador. Com três, cinco minutos, já tivemos a lesão de um jogador muito importante como o Martinelli, que quase nunca se machuca. Então fica essa reflexão. Havia tempo para organizar em outro campo, e isso seria justo para os dois lados, justo para o espetáculo e, principalmente, para a saúde do jogador — concluiu.

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Operário x Fluminense

Operário-PR e Fluminense ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O jogo de volta no Maracanã será no dia 12 de maio.

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo neste domingo (26) contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o time viaja até a Bolívia para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

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John Kennedy disputa bola em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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