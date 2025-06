Athletico implementa acesso facial em todos os setores da Arena da Baixada

Em meio à crise no futebol, o Athletico implementou o sistema de reconhecimento facial em 100% dos acessos da Arena da Baixada. A partir de sábado (14), estádios brasileiros com capacidade superior a 20 mil pessoas deverão, obrigatoriamente, adotar essa tecnologia como método, através da Lei Geral do Esporte.

Desde dezembro de 2023, o Furacão passou a operar com a biometria facial para tornar a chegada ao jogo mais rápida, segura e prática aos torcedores. O cadastro é feito de forma remota e online.

O estádio rubro-negro, com capacidade para 42.372, possui 14 portões e 122 validadores equipados com o sistema. Por ser integrada à base de dados do governo, a Arena da Baixada já identificou pessoas com restrições judiciais.

- Com o reconhecimento facial operando em todos os acessos, a Arena se consolida como uma das mais modernas do Brasil - afirmou Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, que disponibiliza a tecnologia.

- A implementação do reconhecimento facial em 100% dos acessos é um marco nessa direção. Com essa tecnologia, garantimos não só um acesso mais rápido e prático, mas também um ambiente mais seguro para todos - completou Fernando Volpato, diretor de operações do Athletico.

Vale lembrar que, em 2017, o Athletico foi o primeiro clube do Brasil a implementar a biometria digital em toda a arena. Já o reconhecimento facial teve início a partir de 2023, ambos em parceria com a Imply.

Athletico inaugura sala multissensorial

Nesta semana, o Athletico inaugurou uma sala multissensorial na parte inferior do setor Brasílio Itiberê, próximo à curva do setor Coronel Dulcídio. O espaço é destinado a pessoas com o transtorno do espectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e dislexia - a capacidade é para 10 pessoas.

O local estará aberto ao público a partir do jogo contra o Remo, no sábado (14), pela 12ª rodada da Série B. O jogo começa às 18h30 (horário de Brasília).

A vista da sala multissensorial na Arena da Baixada, do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

