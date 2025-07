Flamengo se pronuncia sobre polêmica entre Runco e De La Cruz

O Flamengo se pronunciou oficialmente sobre a polêmica mensagem vazada de José Luiz Runco, diretor médico geral do clube, criticando a compra do meia De La Cruz e citando uma suposta lesão crônica. A diretoria rubro-negra, em nota, foi breve e blindou os cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional. (Leia abaixo o comunicado completo):

No comunicado, são citados Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Runco, contratado no início da gestão de BAP, não aparece no texto.

- A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional - escreveu o clube.

Nova polêmica no Flamengo

Na conversa vazada no WhatsApp, divulgada pelo site "Ge", Runco criticou a compra de De La Cruz, ainda na gestão anterior, por conta de uma lesão crônica que o meia tem no joelho direito. As mensagens foram enviadas em um grupo com nomes importantes da política do Flamengo, e o médico classificou a condição física do uruguaio como "irreparável".

Um dos líderes do elenco, Arrascaeta saiu em defesa do companheiro em publicação nas redes sociais: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim", escreveu o jogador.

Após um bom primeiro semestre, De La Cruz começou a encontrar dificuldades em campo no meio do ano. Durante o Mundial de Clubes, o meia, que realizou poucas atividades com o grupo, só entrou em campo na partida contra o Bayern de Munique, nas oitavas de final.

Posteriormente, jogou contra São Paulo e Santos, mas foi desfalque contra o Fluminense, por conta de uma recuperação não satisfatória (ficou fora de boa parte dos treinos). Além disso, ficou fora da lista de relacionados do confronto contra o RB Bragantino na quarta-feira.

Leia a nota oficial

- A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção.

