'Queria ver se fosse o outro lado', dispara Telles sobre polêmica em Botafogo x Flamengo
Gol rubro-negro teve polêmica de arbitragem
- Matéria
- Mais Notícias
O gol de Lucas Paquetá que abriu o placar para o Flamengo diante do Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, foi cercado de reclamações alvinegras. No início da jogada que resultou no gol rubro-negro, o atacante alvinegro Matheus Martins sofreu um contato nas costas.
PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Flamengo
Fora de Campo
Internautas apontam erro de arbitragem em Botafogo x Flamengo: ‘Impressionante’
Fora de Campo
Veja gols de Botafogo x Flamengo: Neto falha, e Pulgar bota o fla na frente
Flamengo
⚽📺Veja gols de Botafogo x Flamengo: Paquetá marca o primeiro após retorno
Durante o intervalo da partida, Alex Telles, capitão do Botafogo, teceu diversas críticas a arbitragem do Campeonato Carioca.
- Em relação à arbitragem, é sempre a mesma coisa. Os caras dizem que só o capitão pode falar com o árbitro. Mas quando o capitão vai falar, eles dizem que não pode, que tá indagante demais. Eu fui fazer uma indagação e ele não gostou, reclamou. Então eu não sei qual é a regra, um dia é o capitão que pode falar, no outro já não pode mais. Eu não posso controlar todos os meus companheiros, eu estou ali para falar o que acho necessário. Tem que indagar certos lances, mas eles não querem conversar - disse.
Sobre a polêmica no lance do gol, Telles foi direto;
- Eu acho que foi falta no Matheus Martins, ele errou o domínio porque foi empurrado. Queria ver se fosse do outro lado, se fosse o outro jogo, se ia ser a mesma situação - declarou em entrevista a Globo.
🕹️Faça sua aposta para Botafogo x Flamengo pelo Campeonato Carioca!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!
Botafogo x Flamengo
De um lado, o Botafogo do técnico Martín Anselmi, que vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão, deve levar a campo o que há de melhor fisicamente, ainda que com cautela. Isso porque a delegação viajará horas após a partida para a Bolívia, onde irá enfrentar o Nacional Potosí na quarta-feira (18) pela ida da segunda fase da Libertadores.
O Flamengo, comandado por Filipe Luís, chega para o confronto após triunfo por 2 a 1 fora de casa sobre o Vitória, também pelo Brasileirão. O Rubro-Negro também tem em seu calendário um compromisso importante no meio da semana, contra o Lanús, na quinta-feira (19), fora de casa, pela ida da Recopa Sul-Americana.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias