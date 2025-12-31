Alvo do Internacional nesta janela de transferências, Matheus Dória contou os bastidores de sua rescisão iminente com o Atlas, do México. Há oito anos no exterior, o zagueiro é acompanhado de perto pela direção do Colorado.

O clube gaúcho monitora a situação devido a iminente saída de Vitão, para o Flamengo, e só fará uma proposta após essa confirmação. O zagueiro já está no Rio de Janeiro, onde realizará exames médicos e assinará o contrato.

Em entrevista ao jornalista Alexandre Ernst, Dória explicou o acordo que fez com o Atlas para ficar livre no mercado. Como o clube tem valores em aberto com o jogador, ele optou por abrir mão do dinheiro em troca da decisão sobre seu futuro. E por conta do desejo de ficar perto da família, escolheu o retorno para o Brasil.

- Eles estão com outros projetos também de jogar com a garotada da base. Então eu tô com um projeto diferente do que era quando eu fui pro México. Entrei num acordo com eles e falei que se eu conseguisse algum time aqui no Brasil, eu queria para ficar perto da minha família. E conseguindo o time, posso ligar pra eles, assinar o contrato na hora e já posso seguir minha vida. Eu posso vir pra cá livre. Essa parte tá resolvida - disse o zagueiro.

Dória contou ainda que jogou com muitos jogadores que passaram pelo Inter e que conversou com eles sobre o possível destino. Ex-companheiro de Bolívar, que também é seu padrinho de casamento, revelou que foi um dos que o aconselhou, assim como Damião, Vitinho e Gilberto. Os atletas elogiaram o Beira Rio e a torcida colorada.

Trajetória inclui Europa e destaque no México

Nascido em São Gonçalo (RJ) e revelado pelo Botafogo, Dória ganhou projeção nacional antes de se transferir para o Olympique de Marselha, da França, em 2014. No ano seguinte, retornou ao Brasil por empréstimo para defender o São Paulo.

Em 2015, foi emprestado outra vez, agora ao Granada-ESP, onde atuou na temporada 2015-2016. Voltou a ser cedido em 2018, ao turco Yeni Malatyaspor. No mesmo ano foi vendido ao Santos Laguna, iniciando sua temporada de sete anos no México. Depois de seis anos, acabou negociado como o Atlas, onde atuou 49 vezes.

Uma possível rescisão é vista como um ponto-chave para destravar o retorno de Dória ao Brasil. Caso a saída do Atlas seja confirmada nos próximos dias, o Inter tende a acelerar os movimentos e transformar o interesse em proposta oficial, tornando o defensor um forte candidato a reforçar o sistema defensivo do clube.