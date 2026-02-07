Atlético-MG está escalado para enfrentar o Athletic pelo Campeonato Mineiro

O Atlético está está escalado ara enfrentar o Athletic em jogo da 7° rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 18h30 na Arena MRV.

O Atlético está está escalado para enfrentar o Athletic em jogo da 7° rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 18h30 na Arena MRV.

Para o confronto, Sampaoli optou por poupar seus principais jogadores. O treinador levou a campo uma equipe formada por atletas que vêm atuando com mais frequência nas partidas do Campeonato Mineiro.

Como chegam as equipes?

O Atlético chega para o confronto após jogar no meio de semana pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (4) foi derrotado para o Bragantino por 1 a 0 em Bragança Paulista.

Atualmente, o Atlético ocupa a segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos, um a menos que a URT, líder da chave com 11. De acordo com o regulamento do Campeonato Mineiro, avançam às semifinais os primeiros colocados de cada grupo (A, B e C), além do melhor segundo colocado geral. Neste momento, o Galo possui a melhor campanha entre os segundos colocados, o que lhe garantiria vaga direta nas semifinais.

Já o Esquadrão de Aço chega para o confronto após uma dura derrota em casa para o Uberlândia por 3 a 0. A equipe de São João del-Rei vive um momento delicado no Campeonato Mineiro e faz uma campanha bastante negativa.

Com apenas cinco pontos conquistados, o Athletic possui a segunda pior campanha geral da competição até o momento e vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo. Vale lembrar que, ao fim da fase de grupos, as duas equipes com as piores campanhas gerais serão rebaixadas para o Módulo II do Campeonato Mineiro.

Vestiário do Galo contra o Athletic(Foto: reprodução/Atlético)

⚽ Escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Natanael, Iván Román, Vitor Hugo e Pascini; Cissé, Maycon, Igor Gomes e Scarpa; Reinier e Cuello

Athletic (Técnico: Rui Duarte)

Galuco, Zeca, Jonathan, Índio e Enzo; Ian Luccas, Douglas Pelé, David Braga e Kaua; Ronaldo e Ruan Assis

Atlético-MG x Athletic

7° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: sábado 7 de fevereiro às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

🟨 Arbitragem: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Magno Arantes Lira (MG)

📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

