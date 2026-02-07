O São Paulo enfrenta o Primavera neste sábado (7), às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A escalação foi divulgada com um time mais misto.

continua após a publicidade

Pensando na sequência dura do Tricolor nos últimos dias, a ideia foi ter uma escalação mais mesclada, pensando em poupar e prevenir problemas no elenco. Com o sistema de três zagueiros, Crespo optou por Rafael no gol, mas Ferraresi, Dória e Alan Franco na defesa.

No meio de campo, as escolhas para a escalação foram Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Diaz. Tapia e Ferreirinha completa e formam o ataque.

continua após a publicidade

Esta será a penúltima rodada da primeira fase. No compromisso seguinte pelo Estadual, o time de Hernán Crespo encara a Ponte Preta. Em caso de duas vitórias, o São Paulo ainda pode sonhar com uma vaga no mata-mata, o que representaria uma reação importante.

Parte desse "sufoco" se deve ao início irregular na competição. Com um começo de ano ruim, o Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento. Agora, a classificação ainda é difícil, mas já não parece impossível.

continua após a publicidade

Dentro das metas esportivas e orçamentárias da temporada, o clube projetava uma campanha mais ambiciosa, chegando até a sonhar com uma final. Ainda assim, avançar ao mata-mata já daria um novo ânimo à equipe, que passa por um processo de reestruturação e também precisa manter atenção ao caixa.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Crespo definiu time para enfrentar o Primavera (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Veja a escalação do São Paulo contra o Primavera

O São Paulo chega escalado com Rafael; Ferraresi, Dória e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Diaz; Tapia e Ferreirinha.

+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Primavera pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja os melhores momentos do último jogo do São Paulo:



