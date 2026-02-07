Escalação do São Paulo: Crespo define time para enfrentar o Primavera com mudanças
Partida acontecerá no Morumbis
O São Paulo enfrenta o Primavera neste sábado (7), às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A escalação foi divulgada com um time mais misto.
Pensando na sequência dura do Tricolor nos últimos dias, a ideia foi ter uma escalação mais mesclada, pensando em poupar e prevenir problemas no elenco. Com o sistema de três zagueiros, Crespo optou por Rafael no gol, mas Ferraresi, Dória e Alan Franco na defesa.
No meio de campo, as escolhas para a escalação foram Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Diaz. Tapia e Ferreirinha completa e formam o ataque.
Esta será a penúltima rodada da primeira fase. No compromisso seguinte pelo Estadual, o time de Hernán Crespo encara a Ponte Preta. Em caso de duas vitórias, o São Paulo ainda pode sonhar com uma vaga no mata-mata, o que representaria uma reação importante.
Parte desse "sufoco" se deve ao início irregular na competição. Com um começo de ano ruim, o Tricolor chegou a flertar com a proximidade da zona de rebaixamento. Agora, a classificação ainda é difícil, mas já não parece impossível.
Dentro das metas esportivas e orçamentárias da temporada, o clube projetava uma campanha mais ambiciosa, chegando até a sonhar com uma final. Ainda assim, avançar ao mata-mata já daria um novo ânimo à equipe, que passa por um processo de reestruturação e também precisa manter atenção ao caixa.
Veja a escalação do São Paulo contra o Primavera
O São Paulo chega escalado com Rafael; Ferraresi, Dória e Alan Franco; Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura e Enzo Diaz; Tapia e Ferreirinha.
Veja os melhores momentos do último jogo do São Paulo:
