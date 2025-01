Atacante do Nova Iguaçu avalia preparação e projeta estreia contra o Vasco

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam no próximo sábado (11), às 16h30 (de Brasíla), pela rodada de abertura do Campeonato Carioca. A equipe da Baixada chega empolgada após o vice-campeonato da temporada passada. Um dos reforços do Nova Iguaçu é o atacante Philippe.

Revelado nas categorias de base do Vila Nova, o centroavante de 24 anos também passou pelo Sion, da Suíça, Sharjah FC, dos Emirados Árabes, além de Goiás, Joinville e Grêmio Anápolis. Philippe comentou sobre sua chegada ao Nova Iguaçu e destacou a importância de disputar o Campeonato Carioca.

- Estou muito feliz com essa oportunidade de poder atuar pelo Nova Iguaçu, uma equipe que, no ano passado, chegou à final do campeonato, o que mostra que é uma equipe forte e com uma grande estrutura. O Carioca é uma competição muito importante, com times tradicionais e grande visibilidade. Espero fazer uma excelente competição e ajudar o Nova Iguaçu - disse.

O atacante avaliou o período de preparação do Nova Iguaçu para a disputa do estadual. Além disso, Philippe também destacou a força do Vasco, mas ressaltou que a equipe da Baixada buscará a vitória na estreia.

- Estamos fazendo uma preparação muito forte para a temporada e acredito que vamos chegar muito bem para esse primeiro jogo. Fizemos alguns amistosos preparatórios, mas o ritmo de jogo vamos pegar ao longo das partidas. O Vasco é uma grande equipe, respeitamos muito, será uma partida muito difícil, mas temos nossos objetivos e espero que consigamos iniciar a competição com os três pontos - concluiu.

