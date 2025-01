O Campeonato Carioca está prestes a começar e o Vasco inicia a competição com um grupo completamente alternativo. Os principais jogadores estão em pré-temporada sob o comando de Fábio Carille.

Alguns jogadores deste elenco alternativo já são conhecidos entre os vascaínos. No entanto, há nomes que ainda foram pouco aproveitados entre os profissionais. O Lance! separou três nomes para o torcedor do Vasco ficar de olho nas primeiras rodadas. Confira abaixo.

Ramon Lima comandará o Vasco no início do Carioca (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Luiz Gustavo

O zagueiro é um dos jogadores mais promissores na base. Além de alto, Luiz Gustavo é canhoto e atua pelo lado do campo em que a defesa cruz-maltina é deficiente. O atleta também tem uma veia artilheira e estava treinando entre os profissionais desde o ano passado.

Luiz Gustavo é o principal zagueiro da base (Foto: Divulgação/Vasco)

Lucas Eduardo

Na temporada passada, o volante também fez parte do time alternativo do Vasco que estreou no Carioca. Lucas Eduardo é um dos crias da Colina Histórica que tem uma trajetória vitoriosa na base.

Lucas Eduardo tem trajetória vitoriosa na base (Foto: Divulgação)

JP

De todos os escolhidos, JP é o que mais recebeu oportunidades entre os profissionais. Em 2024, o meia disputou 11 partidas e ficou e fora no final da temporada por conta de uma lesão no joelho. O jogador é mais um que tem tudo para despontar nesta temporada.

JP tem 11 jogos entre os profissionais (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Bruno Lopes

O atacante é um dos principais destaques da base do Vasco e marcou 19 gols. Em 2024, Bruno Lopes ficou alternando entre o sub-17, sub-20 e profissional. Aos 17 anos, jogador estreou contra o Corinthians no Brasileirão.