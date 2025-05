Um dos lances que marcaram o confronto entre Grêmio e Bahia no último domingo e mudaram a história do jogo foi o pênalti polêmico marcado a favor do time gaúcho na etapa final. Em disputa de bola dentro da área, o atacante Braithwaite dividiu com o goleiro Marcos Felipe e caiu no chão. Imediatamente o árbitro Bruno Arleu de Araújo sinalizou falta e manteve a decisão de campo depois de uma longa análise no VAR, que também gerou controvérsias.

Em áudio divulgado pela CBF, é possível perceber que o árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) vê, em um primeiro momento, um tapa do goleiro Marcos Felipe em Braithwaite, mas é alertado pelos companheiros na cabine do VAR, que o chamam para revisar o lance.

Ainda assim, Bruno Arleu manteve a interpretação de que o goleiro do Bahia saiu de forma imprudente e atingiu o atacante gremista com o cotovelo. Manteve-se, então, a decisão de campo mesmo após a recomendação de revisão.

A cabine do VAR era comandada por Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG), com auxílio de Frederico Soares Vilarinho (MG), Adriano Barros Carneiro (MA) e Claudio José de Oliveira Soares (RJ).

Leia parte do diálogo do árbitro com o VAR

Momento da marcação de pênalti em cima de Braithwaite em Grêmio x Bahia, confirmado após análise do VAR (Foto: Reprodução / Premiere)

Bruno Arleu de Araújo: - A mão do Marcos Felipe pega no pé do Braithwaite.

Bruno Arleu de Araújo: - Verifica isso, se ele busca o contato

Bruno Arleu de Araújo: - O Marcos está falando que tirou a mão, mas eu percebo o Marcos metendo a mão no pé do Braithwaite.

Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR): - Vou te chamar para interpretar porque o braço dele está embaixo do pé do atacante.

Bruno Arleu de Araújo: - O Marcos Felipe sai na jogada e o cotovelo dele pega no pé do Braithwaite. Apesar dele tentar recolher, ele pega com o cotovelo no pé do Braithwaite de forma imprudente.

Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (VAR): - A gente te chamou para interpretar porque você falou que era um tapa, "tá"? A gente está te mostrando que não é um tapa.

Após análise no VAR, o dinamarquês converteu o pênalti e sacramentou a vitória do Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre, resultado que afasta o Tricolor gaúcho do Z-4 e faz o Bahia sair do G-6 do Campeonato Brasileiro.