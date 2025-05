O Bahia perdeu para o Grêmio por 1 a 0 neste domingo em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O confronto ficou marcado pelo pênalti polêmico sinalizado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, que deu origem ao gol de Braithwaite já no segundo tempo.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, critica arbitragem em confronto contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Na visão do técnico Rogério Ceni, o árbitro errou ao marcar a falta em campo, mas o equívoco foi ainda maior ao manter a decisão após checagem no VAR, que durou cerca de três minutos. O time do Bahia alega que Marcos Felipe foi pisado por Braithwaite na área, o que não se configura como penalidade.

- Eu já disse que não adianta a gente ficar pressionando os árbitros porque não é fácil apitar dentro de campo, mas no momento que ele para e analisa o lance, aí a falha já é muito grave. O erro é quando ele marca o pênalti, mas quando ele analisa e mantém a decisão é uma coisa muito mais grave - afirmou Ceni em entrevista coletiva após a partida.

O que ele fez hoje não é erro, é uma outra palavra. Vamos ter que rever por onde vai o futebol brasileiro". Rogério Ceni

Ceni também aproveitou o momento para direcionar críticas à CBF em meio ao momento conturbado da entidade.

- A gente não sabe mais nada da CBF, quem está, quem é eleito, está uma bagunça grande. A gente solicitou uma mudança de jogo contra o São Paulo por uma questão fisiológica e não atenderam a gente para dar prioridade à grade de programação da TV. Chegou em um ponto que não tem mais para onde recorrer - desabafou.

Bruno Arleu de Araújo em Grêmio x Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Falta eficiência ao Bahia?

Mas Rogério Ceni não colocou a derrota do Bahia 100% na conta da arbitragem. Segundo o técnico, o Tricolor poderia ter aproveitado melhor as chances criadas, principalmente no primeiro tempo, para ficar em situação mais confortável na partida.

- A gente poderia ter vencido o Grêmio no primeiro tempo, chegamos em muitos cruzamentos, tivemos controle de bola, mas depois que tomamos o gol a gente se desequilibrou um pouco. Eles abaixaram as linhas e dificultaram nossa penetração, começamos a cruzar demais. A gente poderia aproveitar melhor para estar vencendo no momento do erro de arbitragem. Não é sempre que vamos encontrar uma situação favorável assim para ganhar, contra um time nervoso. Precisamos aproveitar mais as chances.

O Bahia de Rogério Ceni agora vira a chave e volta as atenções para a decisão contra o Internacional, nesta quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Só a vitória interessa ao Tricolor para avançar às oitavas de final.

Já no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), o Bahia volta a campo pelo Brasileirão, quando recebe o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada.