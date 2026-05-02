Líder, Palmeiras recebe o Santos e pode ter retorno de Paulinho

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Santos neste sábado (2) tentando manter a boa distância no topo da tabela e com a expectativa de um retorno importante: Paulinho. O atacante, que não atua desde o Mundial de Clubes do ano passado, foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira para o jogo das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.

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➡️Palmeiras x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

A participação do atacante, porém, é incerta. Mesmo se entrar em campo diante do Santos, Paulinho deverá ter poucos minutos, já que a comissão técnica do Palmeiras prega cautela com o retorno do jogador após quase dez meses sem atuar.

— Já existe a recuperação clínica, a consolidação da fratura corrigida pela cirurgia, mas essa fase final exige ainda parâmetros biomecânicos e físicos a serem cumpridos e, por isso, o atleta ainda não está na sua plenitude amplamente liberado para jogos —, ponderou Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras.

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Nessa sexta-feira (1), Paulinho treinou normalmente com o grupo na última atividade antes do clássico deste sábado.

O técnico Abel Ferreira deverá escalar o que tem de melhor à disposição — Piquerez e Vitor Roque, lesionados, estão fora. Assim, a provável escalação do Palmeiras para o duelo com o Santos tem Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Sosa; Arias e Flaco López.

Com 32 pontos em 13 jogos, o Palmeiras inicia a rodada do Brasileirão com folga na ponta da tabela. O time está seis pontos à frente do Flamengo, que neste domingo faz clássico com o Vasco no Maracanã, a partir das 16h. O time rubro-negro tem um jogo a menos que o alviverde.

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Palmeiras x Santos marca a 'despedida' do Allianz Parque

Palmeiras x Santos neste sábado será o último jogo do Allianz Parque. A partir da próxima semana, o estádio passará a adotar um novo nome, depois que o Nubank adquiriu o naming rights da arena.

No último mês, os torcedores puderam votar em uma das três opções de nome para o estádio do Palmeiras: Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank.

Inaugurado em 2014, a arena alviverde já sediou 347 partidas, além de 269 shows. Nesses 12 anos, o Palmeiras conquistou 15 títulos.

Palmeiras x Santos será o último jogo do Allianz Parque; estádio do Palmeiras vai mudar de nome (Reprodução/Allianz Parque/Instagram)

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