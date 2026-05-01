Renê aponta falhas do Fluminense e critica expulsão na altitude: 'Não cumprimos'

A derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Bolívar, na altitude de La Paz, foi marcada por erros dentro de campo e também por uma decisão polêmica da arbitragem. Após a partida, o lateral Renê reconheceu a atuação abaixo do time, especialmente no primeiro tempo, mas também questionou a expulsão de Facundo Bernal, considerada determinante para o rumo do jogo.

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— A gente tinha traçado uma estratégia e não cumprimos. No intervalo tentamos acertar e buscamos ficar mais com a bola, não tentar correr tanto com eles, que eles têm vantagem por causa da altitude. E aí começamos até ficando um pouco mais com a bola no segundo tempo, mas aí veio a expulsão — afirmou.

O jogador também contestou a interpretação do árbitro no lance que resultou no cartão vermelho para o volante tricolor, ainda no início da etapa final.

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— Acho que o juiz interpretou errado o que o Facundo falou. Eu falei para ele (árbitro) que não tinha por que bater palma para ele porque a falta era para a gente. Foi uma expulsão que atrapalha, mas mesmo assim depois colocamos a bola no chão — completou.

Mesmo com o cenário adverso, Renê destacou a tentativa de reação da equipe após ficar com um jogador a menos, mas lamentou o segundo gol sofrido, que praticamente definiu o confronto.

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— Infelizmente tomamos outro gol e aí ficou difícil, mas é levantar a cabeça. Temos três jogos, não jogar toalha aí. Buscar agora essa vitória fora de casa na Argentina e deixar para a gente decidir no Rio de Janeiro. Porque a gente depende da gente para buscar as classificações — concluiu.

Acosta foi o autor do gol em Fluminense x Botafogo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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Como foi o jogo do Fluminense?

O Fluminense foi derrotado pelo Bolívar em La Paz em um jogo marcado por erros e pouca produção ofensiva. A equipe brasileira começou pressionada e sofreu o primeiro gol logo aos cinco minutos, quando José Sagredo cruzou e Robson Matheus apareceu para finalizar de primeira, abrindo o placar. Depois disso, o Tricolor teve dificuldades para trocar passes e praticamente não conseguiu criar, cometendo muitos erros técnicos ao longo da partida.

Na segunda etapa, a situação piorou com a expulsão de Bernal logo no início, após receber o segundo cartão amarelo por reclamação. Com um a mais, o Bolívar controlou o jogo e ampliou aos 16 minutos, novamente com Robson Matheus, que apareceu livre na área após cruzamento de Pato Rodríguez. O Fluminense seguiu com pouca inspiração, errou na marcação e não conseguiu reagir, acumulando mais uma atuação abaixo e se complicando na fase de grupos da Libertadores. O Tricolo chegou a marcar no último lance com Soteldo, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada.

Renê em ação em Bolívar x Fluminense (Foto: Jorge BERNAL / AFP)

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