O desafio do Santos neste final de semana não será nada fácil. Isso porque o time comandado pelo técnico Cuca vai enfrentar o líder Palmeiras, no Allianz Parque, neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão, e precisará bater o melhor time do campeonato se quiser deixar a incômoda zona de rebaixamento.

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Este desafio do Peixe se torna ainda mais complicado quando olhamos a fase em que o time se encontra: com baixo desempenho no Nacional, sem vencer em três jogos disputados na Sul-Americana, além de ter empatado sem gols com o Coritiba na Copa do Brasil e vai levar a decisão pela vaga nas oitavas de final para o Couto Pereira.

Além de todos esses fatores contra a fase do Santos, os números do time no Allianz Parque ainda complicam para o lado do visitante. Foram 18 jogos disputados contra o Verdão na arena palmeirense desde sua inauguração, em novembro de 2014, e o Alvinegro venceu apenas um, além de quatro empates e outras 13 derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 12,9%, segundo dados do Sofascore.

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A única vitória aconteceu há quase uma década. Em 2017, o Santos bateu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Ricardo Oliveira, pela 26ª rodada do Brasileirão daquele ano.

O Palmeiras também mandou jogos em outros estádios, como Arena Barueri, Pacaembu e Morumbis, o que ocorreu em cinco oportunidades. Nestes outros locais com mando do Alviverde, os números são mais equilibrados, sendo três vitórias dos mandantes e duas dos visitantes.

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No Brasileirão, o Santos não vence há duas rodadas, tem apenas 14 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, ou seja, está na zona de rebaixamento.

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