E o futuro de Lucas Moura? Entenda como está a renovação no São Paulo

Lucas Moura está próximo de retornar aos trabalhos no São Paulo, o que reacende um tema recorrente desde o início da temporada: a renovação de contrato. O Lance! apurou a situação para entender em que pé estão as conversas.

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O meia tem vínculo com o Tricolor até o fim do ano e, neste momento, não há tratativas em andamento. A tendência é que qualquer movimento sobre renovação ou até mesmo eventuais interesses externos seja discutido apenas após a pausa para a Copa do Mundo.

Lucas está fora desde o dia 18 de março, quando sofreu uma fratura nas costelas. A expectativa inicial era de retorno justamente neste período, mas a recuperação tem sido positiva, com possibilidade de volta nas próximas semanas. Ainda assim, a evolução física não deve alterar o planejamento do clube em relação às conversas sobre o futuro do jogador.

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Lucas Moura durante treinamento do São Paulo (Foto: Erico Leonan/São Paulo FC)

Relembre a fratura de Lucas Moura

Lucas Moura iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco de reservas, na derrota por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão, entrou no segundo tempo e, em poucos minutos em campo, se machucou na Arena MRV.

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Aos 27 minutos, Lucas se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.

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Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano. Após exames, as fraturas foram constatadas.

Lucas Moura surpreendeu no período de recuperação. O jogador já trabalha com bola e com o restante dos companheiros. Segundo informações antecipadas pela "ESPN", há a possibilidade de o jogador voltar a ser relacionado para a partida contra o O'Higgins, no dia 7 de maio.

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