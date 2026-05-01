Fluminense joga três 'finais' por classificação na Libertadores; veja cenários

O Fluminense transformou o que parecia ser apenas o jogo mais difícil da fase de grupos em uma partida de caráter decisivo na Libertadores. A derrota para o Bolívar, na altitude de La Paz, deixou o time de Luis Zubeldía na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto em três rodadas — e sem margem para novos tropeços.

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Se antes perder na Bolívia era um resultado considerado "natural" dentro do planejamento, o contexto mudou completamente após o empate com o Deportivo La Guaira, fora de casa, e a derrota no Maracanã para o Independiente Rivadavia. O que era aceitável virou problema — e agora cobra a conta.

A matemática da classificação preocupa

Com 1 ponto em 3 jogos, o Fluminense tem aproveitamento de apenas 11%. Historicamente, equipes que avançam às oitavas costumam terminar a fase de grupos com 50% a 60% de aproveitamento — o que representa entre 8 e 10 pontos.

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Para chegar a 8 pontos, o Flu precisa fazer 7 pontos em 3 jogos restantes. Isso significa um aproveitamento de 77% daqui até o fim. Em termos práticos: O time precisa ter desempenho de líder de grupo daqui pra frente

Cenário conservador (baixo sucesso)

2 vitórias em casa (7 pontos totais)

1 derrota fora

➡️ Chance de classificação: baixa (menos de 20%)

Cenário intermediário (disputa aberta)

2 vitórias em casa + 1 empate fora (8 pontos)

➡️ Chance de classificação: média (40% a 60%)

➡️ Depende de combinação de resultados

Cenário ideal (controle da situação)

2 vitórias em casa + 1 vitória fora (10 pontos)

➡️ Chance de classificação: alta (acima de 80%)

Nos últimos três anos de Libertadores, sete pontos classificariam em apenas um grupo. Em 2023, por exemplo, temporada do título tricolor, nenhuma equipe avançou com essa pontuação. Ou seja: vencer em casa virou obrigação, mas não resolve sozinho.

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Fluminense passa a precisar pontuar fora

Diante desse cenário, o Tricolor terá que buscar pontos longe do Rio de Janeiro — algo que não estava necessariamente no plano inicial. O desafio agora é arrancar ao menos um empate fora de casa, seja contra o próprio Independiente Rivadavia, na Argentina, ou diante do Bolívar, na altitude, onde já falhou. Sem isso, a conta não fecha.

No sorteio, o grupo era visto como acessível, com o Fluminense entrando como um dos favoritos à classificação. Hoje, a realidade é outra: o time precisa de uma campanha próxima do ideal para seguir vivo.

Mais do que isso, deixou de depender apenas de si em um cenário confortável e passou a atuar sob pressão, com a necessidade de combinação de resultados.

O que o Flu precisa fazer

Vencer os dois jogos restantes no Maracanã

Pontuar fora de casa

O Fluminense ainda tem caminho para avançar, mas a Libertadores já cobra um preço alto pelos erros nas primeiras rodadas. O que era um grupo controlável virou uma corrida contra o tempo — e contra a própria matemática.

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