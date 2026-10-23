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Arouca prepara estreia no futebol profissional em 2027 e reúne filhos de jogadores conhecidos

Clube carioca investe nas categorias de base, soma passagens de atletas por equipes tradicionais e disputará a Série C do Campeonato Carioca

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
23/10/2026 16:28
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Arouca Esporte Clube
Arouca Esporte Clube (Foto: Divulgação)

O Arouca Esporte Clube se prepara para dar um novo passo em sua trajetória a partir de 2027. Fundado em 2019, o clube carioca pretende estrear no futebol profissional com a disputa da Série C do Campeonato Carioca, equivalente à quinta divisão estadual, após concentrar seu trabalho na formação de atletas.

Localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Arouca mantém um centro de treinamento que recebe jogadores das categorias sub-6 ao sub-20. Segundo o clube, mais de 240 atletas já passaram pela instituição, que também acumula títulos nas competições de base.

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O trabalho de formação levou jogadores ligados ao Arouca a equipes tradicionais do futebol brasileiro, como Botafogo, Fluminense e Atlético-MG. A presença de atletas em clubes de maior projeção é apontada pela instituição como parte dos resultados do investimento nas categorias inferiores.

— O Arouca vive um momento de crescimento e consolidação do seu projeto esportivo. Nosso compromisso é fortalecer as categorias de base, investir na formação dos atletas e construir um caminho sólido para o futuro do clube — afirmou Ivonaldo Dias, coordenador-geral do Arouca.

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Filhos de jogadores conhecidos estão na base do Arouca

Outro aspecto da estrutura do clube é a presença de filhos de nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional. Entre os jogadores cujos filhos fazem parte das categorias de base do Arouca estão Jô, Philippe Coutinho, Léo Jardim, Pablo Vegetti, Léo Moura, Samuel Xavier, Germán Cano e Edenílson.

A participação desses jovens chama a atenção para o perfil das famílias que procuram o clube para o desenvolvimento esportivo dos filhos. A proposta, segundo a instituição, é oferecer um ambiente de aprendizado e evolução técnica, independentemente da trajetória dos pais no futebol profissional.

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— É motivo de muito orgulho receber os filhos de jogadores tão importantes do futebol. São famílias que conhecem de perto as exigências do esporte e confiam na estrutura e no trabalho que desenvolvemos no Arouca. Isso reforça nossa responsabilidade e mostra que estamos no caminho certo na formação de jovens talentos — disse Ivonaldo.

Arouca Esporte Clube
Arouca Esporte Clube (Foto: Divulgação)
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