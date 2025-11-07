Cruzeiro: Kaiki mantém os pés no chão e alerta para próximo adversário

Titular absoluto do Cruzeiro na temporada, o jovem lateral-esquerdo Kaiki repete o discurso dos companheiros e do técnico Leonardo Jardim quanto ao objetivo da equipe na temporada: garantir vaga na Copa Libertadores de 2026. O jogador, em entrevista na manhã desta sexta-feira (7), antes do treino na Toca da Raposa, também destacou as qualidades do Fluminense, adversário na partida de domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Expectativa grande. O Fluminense é uma equipe bastante qualificada, que também está na semifinal da Copa do Brasil e está brigando na parte de cima da tabela. Acredito que vai ser um bom jogo. Vamos ver os mínimos detalhes no campo para chegar bem no jogo e sairmos vitoriosos – disse Kaiki, que, no Brasileirão, não foi titular apenas nos três jogos em que estava suspenso por acúmulo de cartão amarelo: 2 a 0 Fluminense, no Maracanã, 1 a 1 Mirassol, no Maião, e 1 a 0 Fortaleza, no Mineirão.

Assim como o Cruzeiro, que enfrenta o Corinthians, o Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil e jogará contra o Vasco, em dezembro. No Brasileirão, o Tricolor carioca ocupa a sétima posição, com 50 pontos, dentro da faixa de classificação para a Libertadores de 2026, enquanto a Raposa permanece na terceira colocação, com 63 pontos, pontuação que garante vaga, pelo menos, nas fases preliminares da competição sul-americana.

continua após a publicidade

➡️Leonardo Jardim já fala em 'algo mais' para o Cruzeiro no Brasileirão

Kaiki afirma que Cruzeiro trabalha focado jogo a jogo no Brasileirão

Com a vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0, quinta-feira (6), o Cruzeiro voltou a ficar a cinco pontos da liderança do Brasileirão. Para Kaiki, no entanto, a equipe deve se preocupar em garantir vaga no G5, que vale classificação para a fase de grupos da Libertadores:

- Nós estamos focados no nosso objetivo, que é classificar para a Libertadores. Vamos trabalhar bastante para somar o máximo de pontos e terminar bem o Brasileirão. Todo mundo tem o sonho, acredita em ser campeão, mas estamos bastante focados jogo a jogo e no nosso objetivo – disse o lateral do Cruzeiro, de 22 anos.

continua após a publicidade