Boto, do Flamengo, afirma que dirigente do Palmeiras tentou invadir vestiário da arbitragem

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto acusou um membro da diretoria do Palmeiras de tentar invadir o vestiário da arbitragem após o duelo deste domingo (25), no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão. Sem citar nomes, o português afirma que "um dirigente" alviverde deu pontapés na porta do local destinado aos árbitros. A partida acabou em vitória do Rubro-Negro por 2 a 0.

— Num jogo das duas melhores equipes do Brasileirão, em vez de falarmos do bom jogo que houve, estamos falando da arbitragem. Não é nosso costume falar da arbitragem, mas quando nos sentimos prejudicados, e quando vemos coisas quando vimos ali dentro, como o treinador deles falando a coletiva toda sobre arbitragem, sobre erros que ele acha que beneficiaram o Flamengo... Quando vemos um dirigente do Palmeiras tentar invadir o vestiário do árbitro, com pontapés na porta, não é esse o futebol que com certeza ninguém quer no Brasil — declarou o homem do futebol rubro-negro.

Boto seguiu, afirmando que o Flamengo é quem tem razões para reclamar da arbitragem no confronto desta tarde. O dirigente listou lances que considerou polêmicos.

— Se há alguém para ter queixas, somos nós, porque o pênalti (do Varela) não é pênalti, porque falta é fora da área. O nosso pênalti, se não fosse o VAR chamar, o árbitro não dava. Há uma expulsão de um jogador, que deveria ter sido, que dá um pisão no Luiz Araújo. Tenho muitas dúvidas do lance do goleiro deles no Léo Ortiz, porque fora da área de proteção dele, ele dá uma joelhada. Mas, invés de falarmos de um bom jogo de futebol, falamos de arbitragem, de atitudes que são de segundo mundo — completou.

Palmeiras nega versão de diretor do Flamengo

Em contato com o Lance!, o Palmeiras afirma que as declarações de José Boto são mentirosas. O clube acrescenta, ainda, que o árbitro deixou o campo sem sequer ser abordado por alguém do Verdão. Na súmula, Ramon Abatti Abel registrou que "não houve nada de anormal no jogo".

— Se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso — disparou o diretor de futebol alviverde, Anderson Barros.

