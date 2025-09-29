Repeteco? Rossi, do Flamengo, já pegou pênalti de cavadinha sentado

A defesa de Rossi na cobrança de pênalti de Yuri Alberto, no confronto entre Flamengo e Corinthians neste domingo (28), repercutiu nas redes sociais. O goleiro, sentado, defendeu a cobrança de cavadinha do corintiano. Essa, no entanto, não foi a primeira vez que o argentino viveu uma situação dessa. Ele defendeu, com o mesmo cenário, a cobrança de um atual companheiro do time carioca.

Relembre!

Em 2019, quando vestia as cores do Lanús, da Argentina, Rossi defendeu um pênalti de De La Cruz, que na época jogava pelo River Plate. Na ocaisão, o time do goleiro perdia por 2 a 0. Ao cobrar o pênalti, o uruguaio tentou uma cavadinha. O atual arqueiro já estava caído no chão, no seu lado direito. Mas, com a fraca finalização do então adversário, segurou a bola sentado.

Como foi a defesa de Rossi no Flamengo x Corinthians

O pênalti para o Corinthians, marcado por conta de falta de Léo Pereira em Bidon, foi aos 11 minutos do primeiro tempo. Camisa 9 do Timão, Yuri Alberto chamou a responsabilidade e foi para a bola. O chute, no meio do gol, saiu fraco. Rossi, inclusive, já estava caído no chão, mas conseguiu retornar para o meio e fazer a defesa.

Logo em seguida, Rossi fez um gesto de negativo para o atacante do Corinthians, como se estivesse dizendo: "Aqui não, aqui não".

Rossi após a cobrança de pênalti (Foto: Reprodução)

Números de Rossi pelo Flamengo

Desde que chegou ao Flamengo, esteve defendendo o gol rubro-negro em 21 cobranças. Dessas, oito pararam no goleiro e uma foi na trave. Com 12 gols sofridos, o argentino tem aproveitamento de 42,8%

O aproveitamento de Rossi, goleiro do Flamengo, pelo Brasileirão é ainda maior. Ele defendeu 5 das 11 cobranças, com 45% de aproveitamento.

