Cruzeiro ganha mais um reforço para jogo contra o Palmeiras

O atacante Sinisterra foi a novidade no treino do Cruzeiro, nesta quinta-feira (23), na Toca da Raposa. Recuperado de edema na coxa esquerda, o colombiano participou normalmente das atividades com os companheiros e deve ser liberado para a partida contra o Palmeiras, domingo (26), no Allianz Parque, às 20h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por causa do edema na coxa, Sinisterra não foi relacionado para os dois últimos jogos do Cruzeiro, o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, dia 15, e a vitória sobre o Fortaleza por 1 a 0, dia 18. Nos últimos dias, Sinisterra vinha fazendo trabalhos parciais com os companheiros na Toca da Raposa.

A condição física do atacante tem recebido atenção especial do Departamento de Saúde e Performance do clube por causa do histórico recente de lesões musculares. Depois dos três primeiros jogos com a camisa do Cruzeiro, Sinisterra sofreu estiramento na coxa direita. O atacante recuperou-se, participou de mais duas partidas e deixou o jogo contra o Sport com edema na coxa esquerda.

Sinisterra já disputou cinco jogos pelo Cruzeiro, sempre começando no banco de reservas, e marcou um gol, na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, em 15 de setembro.

Leonardo Jardim já conta com retornos para o jogo diante do Palmeiras

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já contava com a volta do goleiro Cássio, livre do protocolo de concussão, do lateral-esquerdo Kaiki, que cumpriu suspensão pelo acúmulo de cartão amarelo diante do Fortaleza, e do atacante Kaio Jorge, que também estava suspenso, pela expulsão contra o Atlético-MG.

O lateral-direito William e o atacante Wanderson, que começaram a partida diante do Fortaleza no banco de reservas, também estão à disposição de Leonardo Jardim. O lateral-direito Fagner, em recuperação de fratura na fíbula direita, continua na transição da fisioterapia para a preparação física.

Lateral Fagner segue na fase de transição, após fratura na perna direita (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na manhã desta sexta-feira (24), na Toca da Raposa. No sábado (25), haverá mais uma atividade antes da viagem para São Paulo.