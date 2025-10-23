Meia do Palmeiras é suspenso por agressão e perderá duelo com o Cruzeiro

O meio-campista do Palmeiras, Allan, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (23) por agressão após uma falta de Samuel Xavier, na partida contra o Fluminense, e recebeu suspensão de duas rodadas.

O jogador já cumpriu uma dessas partidas por suspensão automática, mas será desfalque diante do Cruzeiro, no próximo domingo, em confronto direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Allan foi enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas contrárias às regras do jogo. O texto base do artigo prevê punição a quem impedir, de qualquer forma, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente, ou empurrar acintosamente companheiro ou adversário fora da disputa da jogada.

Já nos minutos finais da partida entre Palmeiras e Fluminense, Allan cometeu falta em Samuel Xavier e foi advertido inicialmente com cartão amarelo pelo árbitro Ramon Abatti Abel. Após revisão no VAR, o árbitro optou por aplicar o cartão vermelho ao jogador, devido ao movimento adicional que resultou na cotovelada do palmeirense no rival.

- Golpear ou tentar golpear um adversário com uso de força excessiva fora da disputa de bola. Por acertar a cabeça do seu adversário com o cotovelo, com o uso excessivo de força excessiva, fora da disputa de bola - diz Ramon Abatti Abel, em trecho divulgado na súmula da partida.

Promovido ao elenco profissional do Palmeiras no início da temporada, Allan foi a principal revelação entre os cinco jogadores que realizaram a transição da base para o time principal. Com poucas chances no início do Paulistão, o meio-campista se consolidou como uma das opções do setor e passou a ganhar mais minutos com o início do Brasileirão.

Allan, cria do Palmeiras, durante treinamento da equipe (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Em determinado momento da temporada, assumiu a titularidade da equipe e, atualmente, alterna entre períodos como reserva e titular.