Árbitro de Fortaleza x Flamengo coleciona polêmicas na temporada; relembre
Davi Lacerda, do Espírito Santo, apita o confronto
Neste sábado (25), às 19h30, Fortaleza e Flamengo se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão, sob o comando do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que coleciona algumas polêmicas nesta temporada. As mais marcantes foram envolvendo Botafogo e Palmeiras.
Este será o 24º jogo que o juiz apitará pela Série A de 2025, em que também esteve em dois jogos da Série B, um da Série C, quatro da Copa do Brasil e um da Copa Verde. O Lance! reuniu alguns casos recentes antes do confronto do Rubro-Negro contra o Tricolor.
➡️ Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
- Corinthians 2 x 0 Athletico-PR
Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians derrotou o Athletico por 2 a 0 na NeoQuímica e se classificou para as semifinais, em que enfrentará o Cruzeiro. No segundo, enquanto ainda estava 1 a 0, Vitinho, do time paulista, deu um pisão na panturrilha de Dudu. O árbitro Davi Lacerda puniu o atacante com um cartão amarelo e, mesmo com a revisão do VAR, a decisão de campo foi mantida. Na transmissão, PC de Oliveira criticou a decisão, entendendo ser lance para expulsão.
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Em jogo válido pelo Brasileirão, o juíz protagonizou outro momento polêmico em um jogo quente entre Botafogo e Palmeiras. Aos 42 do segundo tempo, quando o Alviverde vencia por 1 a 0, o Davi deixou de marcar um pênalti evidente para o Alvinegro em cima de Joaquin Correa, que sofreu falta de Giay na área. O VAR também não chamou para revisão.
➡️ Pênalti não dado para o Botafogo contra o Palmeiras revolta web: 'Claríssimo'
- Vitória 2 x 2 Palmeiras
No empate entre Palmeiras e Vitória pela 18ª rodada do Brasileirão, o juiz viveu situação oposta, assinalando um pênalti questionável para a equipe paulista. Perdendo por 2 a 0, o time de Abel Ferreira diminuiu o placar aos 25 do segundo tempo em penalidade convertida por Piquerez. Cerca de 15 minutos depois, o Verdão empatou e levou um ponto para casa.
➡️ Web se revolta com pênalti marcado para o Palmeiras: 'Escandaloso'
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
