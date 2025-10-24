Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Equipes se enfrentam pela 30ª rodada
Fortaleza e Flamengo se enfrentam neste sábado (25), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.
O Fortaleza vem de derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, fora de casa, pela Série A. O Flamengo recebeu o Palmeiras em tal rodada e venceu por 3 a 2.
Ficha do jogo
O Fortaleza é o 19º colocado na tabela do torneio, com 24 pontos. O time de Martín Palermo tenta uma reação para deixar a zona de rebaixamento. O Santos, primeiro clube fora do Z4, tem 31 pontos.
O Flamengo está em segundo lugar, com 61 pontos - o líder Palmeiras tem a mesma pontuação. A equipe comandada por Filipe Luís atuará em meio à semifinal da Copa Libertadores, contra o Racing-ARG. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.
Histórico do confronto
Fortaleza e Flamengo já se enfrentaram 25 vezes. São oito resultados positivos para os cearenses, 13 para os cariocas e quatro igualdades.
Aconteceram 12 jogos em solo cearense, com quatro vitórias do Fortaleza, seis do Flamengo e dois empates. No 1º turno deste Brasileirão, os cariocas venceram por 5 a 0 em casa.
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Rodrigo e Pochettino; Herrera (Guzmán), Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
