A Conmebol divulgou quando será disputado a terceira fase preliminar da Libertadores. O Corinthians e Bahia voltarão a campo na disputa da competição nas próximas quarta (05) e quinta-feira (06), respectivamente. Ambas as equipes irão disputar a partida de ida fora de casa, sendo o Corinthians indo a Guayaquil e o Bahia indo a Montevidéu.

O Corinthians irá viajar até o Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O jogo será na quarta-feira às 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental Bancho Pinchincha. Já o Bahia irá até o Uruguai, enfrentar o Boston River, na quinta-feira (06). O jogo também será às 21h30 (de Brasília).

Lucho Rodriguez comemora seu gol na Libertadores 2025. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Além dos dois times brasileiros, a data de outros confrontos da Libertadores também foram definidos e divulgados. Deportes Iquique-CHI e Alianza Lima-PER irão se enfrentar na próxima terça-feira (04), enquanto Melgar-PER e Cerro Porteño-PAR, duelarão no mesmo dia que o Corinthians jogará, na quarta-feira (05).

Jogos de volta pela pré-Libertadores

Os jogos da volta também foram divulgados. As partidas serão jogadas uma semana após os jogos de ida. Com isso, o Corinthians irá receber o Barcelona de Guayaquil-ECU no dia 12 e o jogo será na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Bahia receberá o Boston River-URU na Arena Fonte Nova, e o jogo será no mesmo horário, porém, acontecerá no dia 13.

Matheus Bidu comemora seu gol durante partida contra o Universidad Central pela Libertadores 2025. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Os outros confrontos entre Alianza Lima e Deportes Iquique, e Melgar e Cerro Porteño, irá acontecer respectivamente nos dias 11 e 12. Ambos os jogos terão seu início marcados para as 19h (de Brasília). Dessa vez, o Alianza Lima e o Cerro Porteño serão os mandantes nos duelos.