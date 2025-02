Bahia e Jacuipense se enfrentam neste sábado (1), às 16h (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano e terá transmissão ao vivo da TVE (canal aberto e Youtube). ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Bahia e Jacuipense

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X JACUIPENSE

JOGO DE IDA DA SEMIFINAL - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: sábado, 1 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: TVE Bahia (TV aberta e YouTube)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).



JACUIPENSE (Técnico: Jonilson Veloso)

-

continua após a publicidade