Após provocações, Lisca brinca com torcida do Sport: ‘Eles me adoram’

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 14:23 • Belo Horizonte (MG)

Lisca, treinador do América-MG, trocou provocações com a torcida do Sport após a vitória do Coelho sobre o Leão por 2 a 1, na segunda-feira (28), no Independência. Após o ocorrido, o comandante da equipe mineira comentou sobre a polêmica passagem no Rubro-Negro, a relação com o clube e com a torcida.

Após a partida, Lisca foi flagrado provocando a torcida do Sport que estava presente no estádio, ao fazer gestos com a mão na orelha e xingar o presidente do Leão, Yuri Romão. Na coletiva, o treinador amenizou a situação.

- Eles me adoram. O amor e o ódio estão muito próximos na vida. Foi uma passagem onde mobilizei muito o Sport, quando cheguei, o clube, os jogadores - afirmou Lisca, que prosseguiu.

- O Thyere foi ali me dar a camisa. O Chico, todos os jogadores me abraçando. Isso é passado, não adianta remoer. Eu gosto muito do Sport, e a torcida sabe disso - completou.

Na coletiva, Lisca buscou suavizar o clima com o Sport. O treinador do América-MG disse que gostou de reencontrar com a torcida adversária e declarou torcida ao clube subir para a primeira divisão.

- Teve uma pequena, né (provocação). Mas muito sadio, muito tranquilo. Faz parte do futebol. Mexe daqui, mexe dali. Não vou remoer o que foi falado de mim, porque nem merece. Foi muito legal o reencontro, muito legal ver o Sport bem, mas vamos secar bastante também, se bem que pelo que estão aproveitando, tem uma chance enorme de subir. Quero que o América-MG suba junto, claro. Meu respeito e admiração continuam intactos. Tenho família no Recife - suavisou Lisca.

O clima ruim entre Lisca e Sport começou em 2022, quando o treinador deixou o comando do clube após três semanas para assumir o Santos. Na entrevista pós jogo, na época, ele negou a proposta, mas no dia seguinte, o comandante deixou o Leão por decisão de Yuri Romão, presidente do clube.

Aconteceu um episódio em que falaram que eu estava acertado (com o Santos). E aí, depois que falaram isso no meio do jogo, ficou isso. Eu expliquei que não estava acertado. Tinha um contato e que iria conversar depois do jogo. Mas não adiantou nada. Depois que fala, distorce e vai embora - relembrou Lisca.

Assim como em outras vezes, Lisca não afirma que não se arrependeu da decisão, mas que errou com o Sport na ocasião.

- Quem perdeu muito fui eu. Perdi de curtir o que tinha construído em Recife. Mas a gente aprende bastante. Não me arrependo, mas hoje vejo que foi um erro. Por que clube que eu fui, o Santos, não tinha o respaldo que tinha no Sport, não tinha o respaldo da torcida, dos jogadores - disse o técnico, que, mesmo assim, alfinetou o Leão ao relembrar de outros treinadores que passaram no clube.

- Não tenho mágoa, pelo contrário, continuo admirando, todo o futebol de Recife, sou uma pessoa muito respeitada lá, tudo o que falo repercute. Tenho o maior respeito pelo clube. Eles (diretoria) demitiram um treinador, o Guto, com cinco rodadas. Antes demitiram o Soso também. E eu continuo sendo... me pintaram como um mau caráter, que não sou - finalizou.

Com a vitória, o América-MG ocupa parcialmente a sétima colocação da tabela, cinco pontos atrás do Novorizontino, último time no G-4. Já o Sport segue na zona de acesso, no segundo lugar, com 59 pontos e à três do líder Santos.