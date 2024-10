(Foto: Marco Miatelo/AGIF)







29/10/2024

Artilheiro do São Paulo nesta temporada, com 16 gols, o atacante Luciano já ultrapassou seu próprio número de gols marcados em 2023, quando balançou as redes 15 vezes em 65 partidas. O camisa 10 de Luis Zubeldía ainda tem sete jogos no Brasileirão para conseguir melhorar ainda mais seus números e bater seu recorde no clube, que é de 21 gols.

A marca do ano passado foi ultrapassada recentemente e pode elevar ainda mais suas estatísticas, já que Luciano reconquistou sua vaga no time titular do São Paulo, após superar queda de rendimento em campo. Até aqui, foram 54 partidas ano, com média de 0,29 gol por jogo, que é um pouco superior à de 2023, que foi de 0,23.

E Luciano sabe bem o caminho que leva as redes adversárias. Tanto em 2022 como em 2020, o atacante do São Paulo marcou 21 gols. Apenas em 2021 a meta foi bem fraca, com 10 gols em 39 jogos. Veja a lista abaixo:

2024 - 16 gols em 54 jogos;

2023 -15 gols em 65 jogos;

2022 - 21 gols em 59 jogos;

2021 - 10 gols em 39 jogos;

2020- 21 gols em 38 jogos.

Quarteto ofensivo chegou a 50 gols

O quarteto principal de atacantes do São Paulo formado por Calleri, Luciano, Lucas e Ferreira - este voltando agora após se recuperar de lesão, vem conquistando uma marca interessante de gols nesta temporada. Juntos, os quatro jogadores balançaram as redes 50 vezes.

Além dos 16 gols de Luciano, Calleri, o vice-artilheiro do time, já marcou 14 vezes, enquanto Lucas fez 12 e Ferreirinha oito.