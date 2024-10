Copiar Link

Escrito por Caioba Timão • Publicada em 29/10/2024 - 13:18 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal, na segunda-feira (28). Memphis, em cobrança de pênalti, marcou o único gol da partida no primeiro tempo. Caio Coelho, produtor de Corinthians do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, comentou sobre a atuação.

➡️ Saiba quantos pontos o Corinthians precisa para fugir do rebaixamento

Com a vitória, o Timão saltou para a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e saiu da zona de rebaixamento. Em partida sólida, venceu a segunda seguida no campeonato.

- Não precisa golear, não precisa jogar bonito, precisa vencer os jogos que falta para tirar o Corinthians dessa situação. O jogo foi bem mais ou menos, onde mais o Corinthians conseguiu prender a bola no segundo tempo, fez o básico, fez o feijão com arroz. Vitória por 1 a 0, gol de Memphis Depay, com jogada iniciada por Félix Torres, que não é lá aquelas coisas também, mas fez um baita cruzamento para o Talles Magno, que acabou sofrendo o pênalti - analisou Caio.

O Timão enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, em duelo marcado para às 19h (de Brasília), na próxima segunda-feira (4). Antes disso, o clube alvinegro entra em campo pela Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira (31), os comandados de Ramón Díaz encaram o Racing, no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, pelo jogo de volta da semifinal do torneio. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

- O Corinthians está fora do Z-4 e tem um derby na próxima segunda pelo Brasileirão também. Agora o foco é a Conmebol Sul-Americana, tanto que Ramón Díaz poupou alguns atletas, porque segundo ele, contra o Racing em Avellaneda, ele não perde.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians