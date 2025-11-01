O árbitro Ramon Abatti Abel, protagonista do duelo entre São Paulo e Palmeiras marcado por decisões polêmicas de arbitragem, volta a atuar pelo Brasileirão. Ramon será o assistente de árbitro de vídeo 2 (AVAR 2) da partida entre Mirassol e Botafogo, neste sábado (1), pela 31ª rodada do campeonato.

continua após a publicidade

No jogo em ocasião, disputado em 5 de outubro, as polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma contestada penalidade não marcada em cima de Gonzalo Tapia após Allan derrubar o adversário na área. O árbitro de vídeo, seguindo a opinião de campo, não recomendou revisão. Já a segunda foi quanto à ausência de um cartão para Andreas Pereira após um forte pisão em Marcos Antonio, do tricolor. O Verdão venceu o jogo por 3 a 2, de virada.

Com o ocorrido, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) optou pelo afastamento tanto de Ramon quanto de Ilbert Estevam da Silva, que estava na cabine. Em nota, a CBF afirmou que os envolvidos seriam "condicionados a treinamento, aprimoramento e avaliação interna, para posterior retorno às atividades". Agora, o juiz principal volta à ativa em funções de vídeo, posição que não ocupava desde 2020.

continua após a publicidade

▶️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O árbitro Ramon Abatti Abel durante partida entre São Paulo e Palmeiras pelo campeonato Brasileiro 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A partida entre Mirassol e Botafogo acontece neste sábado (1), às 18h. O jogo será realizado no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Fora de casa, o Fogão busca entrar no G6 para uma eventual classificação na Libertadores. O time paulista, por sua vez, ocupa a quarta colocação e tenta aumentar a distância para o Bahia, que está abaixo a seis pontos de distância. Caso se confirme, será a primeira participação do clube na Libertadores na história.