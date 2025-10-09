Garçom do ano: como Enzo Díaz virou referência como assistente do São Paulo

O São Paulo vive uma grande surpresa no setor ofensivo este ano. Lateral-esquerdo, Enzo Díaz se consolidou como principal "garçom" da temporada até o momento. Ao todo, já são sete assistências para o gol. Destas, quatro aconteceram desde quando Hernán Crespo assumiu o comando do time.

Mas como Enzo Díaz se tornou esse elo no ataque? Muito da resposta diz respeito as características do jogador, mas também ao sistema adotado por Hernán Crespo, que gosta de atuar com uma linha de três zagueiros.

Quando a equipe organiza a saída com três zagueiros, o lateral-esquerdo vira uma peça mais versátil ainda. Isso porque ele se torna capaz de oferecer apoio para a construção de jogadas, quando ao avançar para formar a linha de quatro no meio, ajuda a dar opções de passes para o ataque. Nesse papel, Enzo Díaz também ajuda nas inversões e nos cruzamentos, o que justifica também os números. Nos últimos dois jogos, por exemplo, foi assistente de dois gols.

Enzo Díaz virou referência também no ataque (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Números de Enzo Díaz chamam atenção na temporada

Em números, Enzo Díaz também justifica sua confiança e a titularidade que está conquistando cada vez mais no elenco. De acordo com dados do Sofascore, em 48 jogos, sendo 37 como titular, registrou um gol, além das sete assistências, somando 55 passes decisivos (média de 1,2 por partida) e 10 grandes chances criadas.

Finalizou também 27 vezes, 4 no alvo, e entregou 1,1 cruzamentos certos por jogo. Teve 33% de acerto nos passes longos, venceu em média 5,5 duelos por partida com 51% de eficiência, recuperou 3,6 bolas por jogo e tem uma média de 2,9 desarmes por confronto.