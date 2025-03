Com a derrota do Atlético-MG neste sábado (15), somente um clube que vai disputar a Série A do Brasileirão permanece invicto na temporada de 2025. O detentor desta marca é o Internacional, que pode conquistar seu primeiro título no ano neste domingo (16), na final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Atlético-MG é hexacampeão mineiro, mesmo com derrota para o América

Até a tarde deste sábado, o Galo também não havia perdido nenhum jogo no ano, mas a equipe foi derrotada pelo América-MG na final do estadual. Apesar do revés por 1 a 0, o Atlético se sagrou campeão por ter vencido o primeiro confronto por 4 a 0. O time comandado por Cuca foi campeão mineiro pela 50ª vez, número que o configura como maior vencedor da competição.

continua após a publicidade

No domingo (16), será a vez do Internacional buscar o estadual, mas a missão não é simples. Apesar de ter vencido o Gre-Nal no jogo de ida por 2 a 0 na Arena do Grêmio, tudo segue aberto, principalmente em um clássico tão disputado e com tanta rivalidade. A partida deste domingo acontecerá no Beira-Rio, às 16h (de Brasília).

Único clube invicto no ano entre os times da Série A do Brasileiro, Internacional disputa decisão com o Grêmio no Gauchão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Se não perder, além de se sagrar campeão gaúcho, o Internacional começará o Campeonato Brasileiro como único clube invicto. A estreia do Colorado será diante do Flamengo, em visita ao Maracanã.

continua após a publicidade

Como vem o Internacional, único clube da Série A invicto em 2025, para a final?

Às vésperas do Gre-Nal 446, que decide o Campeonato Gaúcho no domingo (16), o técnico do Internacional, Roger Machado, conversou com a imprensa sobre o clássico no começo da tarde de sexta-feira (14), e deixou um certo mistério no ar. Isso porque ainda comandaria mais um treino fechado na manhã de sábado (15), no CT Parque Gigante, no qual definiria o time que enfrentará o rival. A principal dúvida é se haverá a manutenção do time que venceu o dérbi anterior ou se Rafael Borré e Wesley voltam ao time.

➡️Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernbei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Alan Patrick; Carbonero (Wesley) e Valencia (Borré).