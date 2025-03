Atlético-MG é hexacampeão mineiro, mesmo com derrota para o América

O Atlético-MG conquistou o hexacampeonato mineiro neste sábado (15), mesmo com derrota por 1 a 0 para o América, no segundo jogo da final, no Mineirão. O gol foi marcado pelo atacante Jonathas no segundo tempo. O Galo, que havia vencido o primeiro jogo por 4 a 0, foi campeão estadual pela 50ª vez e é o maior vencedor da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Atlético-MG e América fizeram um jogo morno no primeiro tempo. Logo na saída de bola, em jogada ensaiada, o Galo quase marcou. Depois, Cuello, de cabeça, desviou cruzamento de Guilherme Arana, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Jori. O Coelho criou uma chance aos 24 minutos, quando Fabinho chutou de fora da área, por cima do gol de Everson.

Cuca conquistou os cinco campeonatos mineiros que disputou (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Atlético-MG está perto do segundo hexa; compare as campanhas

Atlético-MG perdeu a invencibilidade no segundo tempo

No início do segundo tempo, o Atlético-MG teve boa chance com Guilherme Arana, na área, mas ele chutou por cima. O jogo continuou disputado, mas com poucas oportunidades claras de gol, de ambos os lados. Até que, aos 31 minutos, o América abriu o placar. O atacante Jonathas recebeu na meia-lua e chutou colocado no canto esquerdo, fora do alcance de Everson. No fim do jogo, o ex-jogador de Cruzeiro e Corinthians anunciou o fim da carreira.

continua após a publicidade

O atacante Rony quase empatou aos 41 minutos: no primeiro chute, Jori espalmou; no rebote, Rony mandou por cima. Hulk entrou apenas aos 45 minutos e não teve chance de empatar a partida. Nos acréscimos, Guilherme Arana e Adyson se desentenderam e foram expulsos.

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 0 ATLÉTICO-MG

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - FINAL - SEGUNDO JOGO

🗓️ Data e horário: Sábado, 15 de março de 2025 - 16h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gol: Jonathas (31'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Kauã Diniz, Figueiredo (América) e Lyanco (Atlético-MG)

🟥 Cartões vermelhos: Adyson (América) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

💸 Renda: R$ 4.444.355,

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 42.206

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

AMÉRICA (Técnico: William Batista)

Jori, Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz (Jhosefer), Miqueias (Felipe Amaral) e Yago Santos (Elizari); Fabinho (Adyson), Jonathas e Figueiredo (David Lopes).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson, Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Patrick), Gustavo Scarpa (Igor Gomes) e Rubens (Bernard); Cuello (Deyverson) e Rony (Hulk).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha

4️⃣ Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🖥️ VAR: Rafael Traci