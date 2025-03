Um clube do Rio de Janeiro está negociando a contratação do atacante Walter, de 35 anos, que tem passagens por grandes clubes brasileiros. De acordo com apuração do jornal "Manchete RJ", o Americano, de Campos dos Goytacazes, está próximo de concretizar a negociação pelo experiente jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Walter tem passagens por clubes gigantes ao longo de sua carreira. Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Athletico e Porto são alguns dos maiores times em que o jogador passou durante sua trajetória no futebol.

Craque com a bola no pé, mas com problemas para manter a forma física, Walter vinha atuando pelo Guarany de Alagoas. Ele disputou duas partidas pelo clube alagoano, contra o Dimensão Saúde e o Penedense.

continua após a publicidade

- A gente está em conversa, sim, uma conversa muito boa. É um time gigante, que vai brigar para subir. A chance do negócio dar certo é de 90%. Estamos conversando com a diretoria e esperamos que dê certo. Voltar para o Rio de novo e poder atuar é algo que me anima. Estou muito bem e focado para fazer os gols e trazer o acesso, caso se confirme a negociação - confirmou Walter.

Walter em atuação pelo CSA, de Alagoas (Foto: Divulgação)

Clube do Rio que negocia contratação de Walter contratou Marcelinho Paraíba

O Americano, que negocia a contratação de Walter, contratou Marcelinho Paraíba como técnico para a disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. O clube vai buscar o acesso para a primeira divisão do campeonato estadual e está apostando alto no mercado.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Corinthians detona escolha de árbitros para as finais do Paulistão

Fora das quatro linhas, o Americano também está se reforçando. O clube trouxe o influenciador Guilherme Pinheiro, conhecido como Flazoeiro, para produzir um documentário. O presidente Tolentino Reis explicou o projeto.

- "A gente está construindo uma parceria para fazer um documentário sobre o clube. Esse material vai desde a chegada dos atletas, que vão jogar o Campeonato Carioca, até os bastidores do clube, a preparação, comissão técnica, o dia a dia dos funcionários, como que é a preparação dos jogadores, de onde eles vêm, qual é a história deles. E isso com certeza vai vender muito a nossa marca, que é o Americano. E o Flazoeiro vai ser inscrito para a competição, até para ele poder ficar no banco, acompanhar os bastidores dos jogos. Essa construção que a gente está fazendo.