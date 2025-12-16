menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras tem provável data de retorno ao Allianz após CBF detalhar calendário

Cronograma divulgado indica retorno ao estádio na última semana de fevereiro, período em que o clube recebe o Fluminense pelo Brasileirão

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 16/12/2025
11:09
Allianz Parque recebe Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Reprodução / X Palmeiras)
imagem cameraAllianz Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução / X Palmeiras)
O Palmeiras não terá o Allianz Parque à disposição no início da próxima temporada. Nos últimos dias, o clube iniciou, em conjunto com a Soccer Grass, a troca do gramado sintético do estádio para atualização do piso.

+ Vitor Roque termina ano como destaque após oscilações e se declara ao Palmeiras: 'Nada parecia fácil'

Pelo cronograma, o retorno ao Allianz está previsto para a última semana de fevereiro. Nesse período, a equipe comandada por Abel Ferreira receberá o Fluminense, em partida marcada para os dias 25 ou 26 de fevereiro.

O confronto foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou na noite da última segunda-feira (15) o calendário detalhado com todas as partidas do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com isso, a tendência é que o Palmeiras perca apenas um jogo do Brasileirão como mandante, caso o prazo estipulado seja mantido. A partida será contra o Vitória, válida pela segunda rodada, no início de fevereiro.

Além do torneio de pontos corridos, o Alviverde não contará com o seu estádio na fase de grupos do Campeonato Paulista. A estreia da equipe está marcada para o dia 11 de janeiro, enquanto a última rodada da primeira fase acontece em 15 de fevereiro. Até o retorno ao Allianz Parque, o Palmeiras mandará seus jogos na Arena Barueri, que também possui gramado sintético, conforme antecipado pelo Lance!.

Em caso de classificação para a fase mata-mata, o Palmeiras terá o calendário detalhado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade responsável pela organização do Estadual.

gramado sintético - Allianz Parque - Palmeiras
Gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras, passa por reformas (Foto: Reprodução)

Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Tabela do Palmeiras no início de 2026

  1. Portuguesa x Palmeiras - 11/01 - Paulistão
  2. Palmeiras x Santos - 14/01 - Paulistão
  3. Palmeiras x Mirassol - 18/01 - Paulistão
  4. Novorizontino x Palmeiras - 21/01 - Paulistão
  5. Palmeiras x São Paulo - 25/01 - Paulistão
  6. Atlético-MG x Palmeiras 28 ou 29/01 - Brasileirão
  7. Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 - Paulistão
  8. Palmeiras x Vitória - 4 ou 5/02 - Brasileirão
  9. Corinthians x Palmeiras - 08/02 - Paulistão
  10. Internacional x Palmeiras - 11 ou 12/02 - Brasileirão
  11. Palmeiras x Guarani - 15/02 - Paulistão
  12. Palmeiras x Fluminense 25 ou 26/02 - Brasileirão

*Calendário pode sofrer alterações

