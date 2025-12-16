Palmeiras tem provável data de retorno ao Allianz após CBF detalhar calendário

O Palmeiras não terá o Allianz Parque à disposição no início da próxima temporada. Nos últimos dias, o clube iniciou, em conjunto com a Soccer Grass, a troca do gramado sintético do estádio para atualização do piso.

Pelo cronograma, o retorno ao Allianz está previsto para a última semana de fevereiro. Nesse período, a equipe comandada por Abel Ferreira receberá o Fluminense, em partida marcada para os dias 25 ou 26 de fevereiro.

O confronto foi confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que divulgou na noite da última segunda-feira (15) o calendário detalhado com todas as partidas do Campeonato Brasileiro de 2026.

Com isso, a tendência é que o Palmeiras perca apenas um jogo do Brasileirão como mandante, caso o prazo estipulado seja mantido. A partida será contra o Vitória, válida pela segunda rodada, no início de fevereiro.

Além do torneio de pontos corridos, o Alviverde não contará com o seu estádio na fase de grupos do Campeonato Paulista. A estreia da equipe está marcada para o dia 11 de janeiro, enquanto a última rodada da primeira fase acontece em 15 de fevereiro. Até o retorno ao Allianz Parque, o Palmeiras mandará seus jogos na Arena Barueri, que também possui gramado sintético, conforme antecipado pelo Lance!.

Em caso de classificação para a fase mata-mata, o Palmeiras terá o calendário detalhado pela Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade responsável pela organização do Estadual.

Gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras, passa por reformas (Foto: Reprodução)

Tabela do Palmeiras no início de 2026

Portuguesa x Palmeiras - 11/01 - Paulistão Palmeiras x Santos - 14/01 - Paulistão Palmeiras x Mirassol - 18/01 - Paulistão Novorizontino x Palmeiras - 21/01 - Paulistão Palmeiras x São Paulo - 25/01 - Paulistão Atlético-MG x Palmeiras 28 ou 29/01 - Brasileirão Botafogo-SP x Palmeiras - 01/02 - Paulistão Palmeiras x Vitória - 4 ou 5/02 - Brasileirão Corinthians x Palmeiras - 08/02 - Paulistão Internacional x Palmeiras - 11 ou 12/02 - Brasileirão Palmeiras x Guarani - 15/02 - Paulistão Palmeiras x Fluminense 25 ou 26/02 - Brasileirão

*Calendário pode sofrer alterações