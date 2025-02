Ao todo, 20 pessoas foram presas pela polícia, em decorrência das brigas entre as torcidas do Santa Cruz e Sport, no Recife, neste sábado (1º). Diversas imagens que circulam nas redes sociais mostram espancamentos, gritos, correria e confusão entre os integrantes. Um estupro também foi registrado, contra o presidente da Torcida Jovem do Sport (TJS), João Victor. Ele teve um objeto colocado em seu ânus enquanto estava caído em via pública.

➡️ Presidente da FPF defende torcida única e marca reunião com Raquel Lyra

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), aproximadamente 650 pessoas foram conduzidas ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) para passarem por revistas, antes de serem conduzidos até o Estádio do Arruda, palco da vitória do Santa Cruz por 1 a 0.

Detenções após brigas

Ainda de acordo com a PMPE, 14 pessoas foram detidas em brigas registradas nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena; três foram autuadas em flagrante tentando invadir o Terminal Integrado Pelópidas Silveira, no município do Paulista; e outras três, também em flagrante, no Cabo de Santo Agostinho, em confronto com uso de explosivos.

Abaixo, confira a nota enviada pela PMPE:

Cenas lamentáveis foram vistas desde o início da manhã deste sábado, em diversos locais do Recife e Região Metropolitana. Integrantes de organizadas do Santa Cruz e do Sport causaram tumulto pelas ruas, antes do início do clássico, que aconteceu no Estádio do Arruda.

Antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e passaram por revista, sendo acompanhadas até o local da partida. Outras 14 pessoas foram detidas por violência entre torcedores, após incidentes nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena.

Confusões também foram registradas em locais da RMR. Neste jogo pelo Campeonato Pernambucano, a Polícia Militar de Pernambuco empregou 680 policiais militares. Sob o comando do 11º BPM, e com apoio das unidades especializadas, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contaram com a presença de policiais militares.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros, foram lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos. Toda operação policial foi monitorada por oficiais, no Centro Integrado de Controle e Comando Estadual (CICCE).

Pela Polícia Civil de Pernambuco, na Delegacia do Paulista, três pessoas foram autuadas em flagrante delito por tentarem invadir o TI Pelópidas. Além de três prisões em flagrante, no Cabo de Santo Agostinho, após um confronto no município com uso de explosivos. Os casos serão investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!