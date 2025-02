Presidente da FPF defende torcida única e marca reunião com Raquel Lyra

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, conversou com exclusividade com a reportagem do Lance! neste domingo (2), opinando sobre o decreto do Governo de Pernambuco em manter público zero nos próximos cinco jogos do Santa Cruz e Sport. Insatisfeito e propondo torcida única, ele marcou uma reunião com a governadora Raquel Lyra.

Outra reunião também está prevista para acontecer entre a FPF e os clubes participantes do Campeonato Pernambuco da atual temporada.

- A FPF tem convicção de que a decisão acertada, quando não se tem uma segurança garantida para um espetáculo como o jogo de futebol, é a torcida única. Inclusive, os relatórios da Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e as estatísticas da Polícia Militar (de Pernambuco) e da SDS (Secretaria de Defesa Social) comprovam que quando a FPF implantou torcida única, tivemos zero ocorrências de embates públicos - iniciou o presidente.

Após a partida deste sábado, entre Santa Cruz e Sport, a FPF anunciou que todos os clássicos do Campeonato Pernambuco 2025 acontecerão no formato de torcida única. A medida também inclui o Náutico.

- São Paulo por seis anos adotou esse modelo. Quando voltou com torcida mista, teve dois confrontos. Não tão grandes como os daqui do Recife, mas representativos. A FPF entende que a apresentação da governadora Raquel Lyra e do secretário Alessandro Carvalho (SDS) foi equivocada. Assim, o Santa Cruz jogará em Petrolina de portões fechados, isso pune a cidade de Petrolina, e não os vândalos que provocaram os atos de violência aqui - afirmou.

Evandro Carvalho revelou uma reunião com a governadora, prevista para acontecer nesta segunda-feira (3), quando ele também terá um encontro com gestores e representantes dos times que participam da competição estadual.

- Eu espero que a governadora me receba. A FPF entende que essa decisão não é a solução, e passa longe de ser a melhor alternativa, que seria torcida única. Os clubes também me requisitaram uma reunião de emergência na segunda-feira pela manhã. Ouvirei os clubes e a FPF vai apoiar os seus filiados, que é a nossa obrigação. A FPF não transige com a legalidade, mas temos que respeitar os nossos filiados - garantiu.

Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!