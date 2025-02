*Ana Beatriz Venceslau, especial para o Lance!

Horas depois de o Governo de Pernambuco ter decretado, por meio da sua Secretaria de Defesa Social (SDS), que os próximos cinco jogos do Santa Cruz e Sport em Pernambuco acontecerão sem público, a diretoria do Leão se posicionou contrária por meio de um comunicado oficial e garantiu que irá acionar o Poder Judiciário para reverter o cenário. A nota foi divulgada no início da tarde deste domingo (2).

Nela, o Sport diz que “discorda veementemente da solução apresentada pelo Governo de Pernambuco” e que “a medida penaliza os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes.”

O clube também listou uma sequência de prejuízos para os trabalhadores envolvidos na operação das partidas, a exemplo dos vendedores ambulantes.

Abaixo, leia a nota do Sport na íntegra:

O Sport Club do Recife lamenta profundamente os atos de violência ocorridos no Recife no último sábado, antes da partida contra o Santa Cruz. O clube, no entanto, discorda veementemente da ‘solução’ apresentada pelo Governo do Estado, que proíbe a presença da torcida do Sport nos próximos cinco jogos na Ilha do Retiro.

A medida tomada penaliza apenas os verdadeiros torcedores, enquanto os responsáveis pelos atos criminosos seguem impunes, além de prejudicar uma cadeia do futebol, onde tantas famílias dependem da realização dos jogos para ter sua renda familiar, crescendo ainda mais a vulnerabilidade social. O Sport reitera que não tem responsabilidade pela segurança pública nas ruas, nem pelo planejamento das forças de segurança.

Mesmo com a presença policial, os criminosos conseguiram se enfrentar e transformar as ruas do Recife em um cenário de guerra, evidenciando falhas no planejamento das autoridades. O clube não aceitará essa decisão, que considera ineficaz, e tomará as medidas cabíveis para garantir seus direitos, inclusive recorrendo ao Poder Judiciário, sempre em defesa de seus torcedores e da sua comunidade.

O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos torcedores, e seguirá trabalhando para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos.

Decreto em resposta à violência

O decreto, assinado pelo titular da SDS, Alessandro Carvalho, surgiu em resposta aos atos de violência protagonizados pelas torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport neste sábado (1º), momentos antes e também após a partida. Em campo, o Tricolor venceu o Rubro-negro por 1 a 0, com gol do atacante Douglas Skilo no segundo tempo.