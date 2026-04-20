Aos 44 anos, Nenê desafia o tempo e vive fase decisiva pelo Botafogo-PB

Aos 44 anos, Nenê segue desafiando o tempo e sendo protagonista em mais uma temporada do futebol brasileiro. O meia vive um grande momento com a camisa do Botafogo-PB e, mesmo após a derrota na última rodada da Série C, voltou a ser o principal destaque da equipe em campo.

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Com três participações diretas em gols nos últimos três jogos da competição, Nenê mantém uma média de impacto que chama atenção não apenas pelos números, mas pela forma como influencia o jogo. Atuando como referência técnica, o camisa 10 tem sido responsável por organizar as ações ofensivas, além de aparecer em momentos decisivos, seja com assistências ou finalizações.

Nenê em ação pelo Botafogo-PB (Foto: Divulgação/ Botafogo-PB)

Nenê é protagonista dentro e fora de campo

O bom desempenho recente reforça uma temporada já consistente. O veterano foi peça fundamental na conquista do Campeonato Paraibano, sendo um dos líderes do elenco dentro e fora de campo. Sua experiência tem sido determinante para manter o time competitivo também na Série C, onde o Botafogo-PB busca se firmar entre os protagonistas.

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Mesmo com a idade avançada para os padrões do futebol profissional, Nenê demonstra estar em alto nível físico e técnico. Mais do que intensidade, o meia se destaca pela inteligência tática, visão de jogo e qualidade na execução, características que compensam qualquer limitação natural do tempo.

Em uma competição marcada pelo equilíbrio, ter um jogador experiente e decisivo pode ser o diferencial ao longo da campanha. Nenê foi eleito o craque do Campeonato Paraibano 2026 e também o "Craque da Galera" pela votação popular. Até aqui, o camisa 10 segue mostrando que idade, no seu caso, é apenas um detalhe.

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