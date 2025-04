AO VIVO – Sorteio da Copa do Brasil define confrontos da 3ª fase

Os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil serão sorteados a partir das 15h (de Brasília) desta quarta-feira (8). Ao todo, 32 equipes permanecem na competição, que a partir de agora inclui os 12 clubes que não participaram das fases iniciais. Acompanhe ao vivo o sorteio da Copa do Brasil.

Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores, além de CRB (vice da Copa do Nordeste do ano passado), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024) e Santos (campeão da Série B) entram na disputa apenas agora. O CRB ganhou a vaga porque o Fortaleza garantiu classificação na Libertadores via Brasileirão.

O Cruzeiro é outro dos gigantes do País que estava garantido na Copa do Brasil a partir da 3ª fase. Isso porque são 12 as equipes garantidas nesta etapa, e apenas 11 estavam confirmadas por estarem na Libertadores ou por terem sido campeãs de torneios classificatórios no ano passado.

Todos eles se juntam aos 20 clubes que passaram pelas duas primeiras fases da competição. São eles: CSA-AL, Vila Nova, Athletico-PR, Ceará, Maracanã-CE, Náutico, Grêmio, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino, Criciúma, Novorizontino-SP, Maringá-PR, Brusque-SC, Fluminense, Atlético-MG, Vasco e Aparecidense-GO.

Como é o sorteio da Copa do Brasil

Os 32 clubes estão divididos em dois potes, definidos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. Os 16 melhores ficam no Pote 1, e o restante no Pote 2. A dinâmica do sorteio da Copa do Brasil é simples: quem está no primeiro pote enfrentará algum clube que está no segundo.

O Pote 1 conta com Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro

O Pote 2, por sua vez, reúne Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital-DF e Maracanã.

Além dos confrontos, haverá o sorteio da Copa do Brasil também irá definir a ordem dos mandos de campo.