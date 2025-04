Brasileirão ou Copa? Auxiliar do Corinthians revela a prioridade para o ano

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O triunfo ajuda a torcida a esquecer a derrota por 2 a 1 para o Huracán, na Sul-Americana, no meio da semana.

Com realidades diferentes nos dois torneios, o Corinthians terá um calendário ainda mais lotado com o início da Copa do Brasil, na qual o Timão está classificado diretamente para a terceira fase. Emiliano Díaz, auxiliar do treinador Ramón Díaz, revelou que o Brasileirão é a prioridade do Corinthians na temporada.

— Para nós o Brasileirão é sempre o torneio, sempre priorizamos as ligas, mais ainda uma como o Brasileirão, que nos últimos anos vínhamos sofrendo um momento que não queremos que aconteça de novo. Nas copas vamos brigar também, com nossas armas, mas para nós a prioridade é sempre o Brasileirão, porque ficar fora de uma copa é ruim, triste, chato, mas não quero nem falar do que aconteceu nos últimos dois anos (luta contra o rebaixamento), então claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão — disse o membro da comissão técnica.

Corinthians venceu o Vasco no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Lembrança ruim

Ramón Díaz chegou ao Corinthians em junho do último ano. Na época, o Corinthians ocupava a zona de rebaixamento do Brasileirão. Após a chegada de reforços, como Carrillo e Memphis, o Timão conseguiu nove vitórias consecutivas e pulou da luta contra a degola direto para a conquista de uma vaga na Pré-Libertadores. O auxiliar destacou a experiência e disse que não pode se repetir.

— É algo lógico que sempre pensamos no mais importante, porque não dá para ser rebaixado em uma copa, no Brasileirão sim. É uma liga muito difícil, se você baixa a guarda já está outra vez em uma zona difícil, temos a experiência de quão difícil é sair dessa zona, e não queremos que Corinthians volte a viver isso nunca mais, pelo menos enquanto estivermos aqui, esse sofrimento para o torcedor é muito sofrimento, nas copas você pode perder na semifinal, é triste, mas na liga pode acontecer o pior para o clube, não podemos dar mole, o Corinthians não pode passar por situações difíceis — declarou Emiliano Díaz.

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo na próxima terça-feira (8), contra o América de Cali, às 21h35 (de Brasília), na Colômbia. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e a equipe precisa vencer para continuar sonhando com uma vaga no mata-mata.

No Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na terceira rodada. A partida será no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri.