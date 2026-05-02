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Ao vivo no Lance!TV: finais da Copa de Pelada 2026 agitam este sábado em Bonito

Decisões das categorias 40+, 50+ e 60+ terão transmissão ao vivo com imagens, e reúne ex-jogadores e atletas amadores em clima de celebração

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/05/2026
11:12
Copa de Pelada tem final neste sábado (Foto: João Lidington)
imagem cameraCopa de Pelada tem final neste sábado (Foto: João Lidington)
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A 15ª edição da Copa de Pelada chega ao seu último dia neste sábado, prometendo encerrar com chave de ouro um dos eventos mais carismáticos do calendário esportivo amador. O público poderá acompanhar todos os detalhes de perto: o Lance!TV transmite as partidas decisivas das categorias 40+, 50+ e 60+, além de uma cobertura especial com reportagens exclusivas direto de Bonito.

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Sobre a Copa de Pelada 2026

Realizada entre os dias 29 de abril e 2 de maio, no Zagaia Eco Resort, a competição transformou a cidade em um verdadeiro ponto de encontro entre a paixão pelo futebol e histórias construídas dentro e fora de campo. Ao todo, 20 equipes participaram do torneio, reunindo atletas amadores que mantêm viva a essência do esporte.

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Um dos grandes atrativos da Copa de Pelada foi a presença de ex-jogadores consagrados do futebol brasileiro e internacional. Cada equipe contou com um "medalhão", promovendo uma integração única entre atletas que jogam por lazer e nomes que marcaram época no cenário profissional.

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Campeões do mundo com a Seleção Brasileira, como Edmílson e Márcio Santos, mostraram que o talento segue intacto. A lista também contou com estrelas do futebol sul-americano e mundial, como o zagueiro paraguaio Carlos Gamarra e o meia argentino Andrés D'Alessandro.

Dalessandro no GreNal
D'Alessandro é um dos participantes da Copa de Pelada 2026 (Foto: Divulgação)

Outros nomes de destaque também marcaram presença, como Amaral, Jorge Wagner, Michel Bastos, Alessandro, Nilmar, Athirson e Léo Moura.

Veja tudo a edição de 2026

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