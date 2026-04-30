A 15ª edição da Copa de Pelada ganha destaque não apenas dentro das quatro linhas, mas também na forma como será apresentada ao público. O Lance!TV transmitirá todos os jogos do torneio, oferecendo uma cobertura completa de um dos eventos mais tradicionais e carismáticos do calendário esportivo amador. Além das partidas ao vivo, haverá reportagens especiais diretamente das semifinais e finais. ➡️Inscreva-se no Lance!TV.

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Assista ao dia 2 no Lance!TV

A competição acontece entre os dias 29 de abril e 3 de maio, no Zagaia Eco Resort, em Bonito, reunindo 20 equipes divididas nas categorias 40+, 50+ e 60+. O torneio se consolida como um ponto de encontro entre a paixão pelo futebol e histórias construídas dentro e fora de campo, com atletas amadores que mantêm viva a essência do esporte.

Um dos principais atrativos desta edição é a participação de ex-jogadores consagrados, os chamados "medalhões", que reforçam as equipes e promovem a integração entre diferentes gerações. Entre os nomes confirmados estão Edmílson, Ricardo Rocha, Juninho Paulista, além do paraguaio Carlos Gamarra e do argentino Andrés D'Alessandro.

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A lista de participantes também inclui outros atletas conhecidos do público, como Amaral, Jorge Wagner, Michel Bastos, Márcio Santos, Alessandro, Alexssandro, Fábio Santos, Nilmar, Rodrigo Arroz, Athirson e Léo Moura.

Com transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos e bastidores direto de Bonito, o Lance!TV amplia o alcance da competição e oferece ao torcedor a oportunidade de acompanhar de perto um torneio que celebra o futebol em sua forma mais genuína, reunindo gerações, talentos e histórias marcantes.

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➡️Toró no Fut&Papo: ex-volante revela bastidores do Fla-Flu e do título de 2009; assista agora

Ex-jogadores confirmados na Copa de Pelada

Edmílson

Ricardo Rocha

Juninho Paulista

Carlos Gamarra

Andrés D'Alessandro

Amaral

Jorge Wagner

Michel Bastos

Márcio Santos

Alessandro

Alexssandro

Fábio Santos

Nilmar

Rodrigo Arroz

Athirson

Léo Moura