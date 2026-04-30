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Medalhões em campo: Copa de Pelada reúne estrelas com transmissão ao vivo do Lance!TV

Cobertura completa traz jogos ao vivo e reportagens especiais direto das semifinais e finais do torneio em Bonito

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
17:26
Copa de Pelada tem transmissão ao vivo do Lance!TV (Foto: João Lidington)
imagem cameraCopa de Pelada tem transmissão ao vivo do Lance!TV (Foto: João Lidington)
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A 15ª edição da Copa de Pelada ganha destaque não apenas dentro das quatro linhas, mas também na forma como será apresentada ao público. O Lance!TV transmitirá todos os jogos do torneio, oferecendo uma cobertura completa de um dos eventos mais tradicionais e carismáticos do calendário esportivo amador. Além das partidas ao vivo, haverá reportagens especiais diretamente das semifinais e finais. ➡️Inscreva-se no Lance!TV.

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A competição acontece entre os dias 29 de abril e 3 de maio, no Zagaia Eco Resort, em Bonito, reunindo 20 equipes divididas nas categorias 40+, 50+ e 60+. O torneio se consolida como um ponto de encontro entre a paixão pelo futebol e histórias construídas dentro e fora de campo, com atletas amadores que mantêm viva a essência do esporte.

Um dos principais atrativos desta edição é a participação de ex-jogadores consagrados, os chamados "medalhões", que reforçam as equipes e promovem a integração entre diferentes gerações. Entre os nomes confirmados estão Edmílson, Ricardo Rocha, Juninho Paulista, além do paraguaio Carlos Gamarra e do argentino Andrés D'Alessandro.

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A lista de participantes também inclui outros atletas conhecidos do público, como Amaral, Jorge Wagner, Michel Bastos, Márcio Santos, Alessandro, Alexssandro, Fábio Santos, Nilmar, Rodrigo Arroz, Athirson e Léo Moura.

Com transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos e bastidores direto de Bonito, o Lance!TV amplia o alcance da competição e oferece ao torcedor a oportunidade de acompanhar de perto um torneio que celebra o futebol em sua forma mais genuína, reunindo gerações, talentos e histórias marcantes.

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➡️Toró no Fut&Papo: ex-volante revela bastidores do Fla-Flu e do título de 2009; assista agora

Ex-jogadores confirmados na Copa de Pelada

  • Edmílson
  • Ricardo Rocha
  • Juninho Paulista
  • Carlos Gamarra
  • Andrés D'Alessandro
  • Amaral
  • Jorge Wagner
  • Michel Bastos
  • Márcio Santos
  • Alessandro
  • Alexssandro
  • Fábio Santos
  • Nilmar
  • Rodrigo Arroz
  • Athirson
  • Léo Moura

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